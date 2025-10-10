прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 1.72

10 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Франция и Азербайджан. Начало встречи — 21:45 мск.

Франция

Турнирное положение: после двух матчей Франция занимает первое место в группе D с 6 очками в активе при разнице мячей 4:1.

Последние матчи: предыдущие встречи французской команды завершились успешно — были обыграны украинцы (2:0) и исландцы (2:1)

До того Франция стала третьей на Финале четырех Лиги наций, уступив в 1/2 финала Испании со счетом 4:5, а затем уверенно обыграли Германию — 2:0.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Франция является абсолютным фаворитом своей группы, которая на отборочные матчи может вызывать ближайших резервистов и с тем же успехом выигрывать матчи квалификации.

Азербайджан

Турнирное положение: сейчас Азербайджан замыкает свой квартет с одним баллом после двух игр при отрицательной разнице мячей 1:6.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: в сентябрьских играх азербайджанцы сначала в гостях были разгромлены Исландией (0:5), а затем дома сыграли вничью с украинцами (1:1).

До того Азербайджан в июньских «товарках» сыграли вничью с Латвией (0:0) и проиграли Венгрии (1:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Вряд ли стоит ожидать, что Азербайджан будет претендовать на выход в финальную стадию чемпионата мира, но эта команда способна преподносить маленькие сенсации, среди которых недавняя ничья против Украины.

Статистика для ставок

Команды играли между собой в отборе на Евро-1996, тогда французы выиграли дважды — 10:0 дома и 0:2 в гостях

Азербайджан не может победить в 12 встречах кряду

Франция забивала в пяти своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 1,03, а на Азербайджан — 101,00, ничью букмекеры оценивают в 27,00.

Тотал меньше 2,5 идет за 6,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,11.

Прогноз: ожидается результативная встреча, где будет забито не менее пяти мячей

1.72 Тотал больше 4,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч Франция — Азербайджан позволит вывести на карту выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Основная ставка: Тотал больше 4,5 за 1,72.

Прогноз: вряд ли стоит ожидать, что Азербайджан окажет достойное сопротивление французам, которые с радостью покуражатся над соперниками при своих фанатах

2.25 Победа Франции с форой -4,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Франция — Азербайджан позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Дополнительная ставка: Победа Франции с форой -4,5 за 2,25.