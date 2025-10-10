10 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Франция и Азербайджан. Начало встречи — 21:45 мск.
Франция
Турнирное положение: после двух матчей Франция занимает первое место в группе D с 6 очками в активе при разнице мячей 4:1.
Последние матчи: предыдущие встречи французской команды завершились успешно — были обыграны украинцы (2:0) и исландцы (2:1)
До того Франция стала третьей на Финале четырех Лиги наций, уступив в 1/2 финала Испании со счетом 4:5, а затем уверенно обыграли Германию — 2:0.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Франция является абсолютным фаворитом своей группы, которая на отборочные матчи может вызывать ближайших резервистов и с тем же успехом выигрывать матчи квалификации.
Азербайджан
Турнирное положение: сейчас Азербайджан замыкает свой квартет с одним баллом после двух игр при отрицательной разнице мячей 1:6.
Последние матчи: в сентябрьских играх азербайджанцы сначала в гостях были разгромлены Исландией (0:5), а затем дома сыграли вничью с украинцами (1:1).
До того Азербайджан в июньских «товарках» сыграли вничью с Латвией (0:0) и проиграли Венгрии (1:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Вряд ли стоит ожидать, что Азербайджан будет претендовать на выход в финальную стадию чемпионата мира, но эта команда способна преподносить маленькие сенсации, среди которых недавняя ничья против Украины.
Статистика для ставок
- Команды играли между собой в отборе на Евро-1996, тогда французы выиграли дважды — 10:0 дома и 0:2 в гостях
- Азербайджан не может победить в 12 встречах кряду
- Франция забивала в пяти своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 1,03, а на Азербайджан — 101,00, ничью букмекеры оценивают в 27,00.
Тотал меньше 2,5 идет за 6,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,11.
Прогноз: ожидается результативная встреча, где будет забито не менее пяти мячей
Основная ставка: Тотал больше 4,5 за 1,72.
Прогноз: вряд ли стоит ожидать, что Азербайджан окажет достойное сопротивление французам, которые с радостью покуражатся над соперниками при своих фанатах
Дополнительная ставка: Победа Франции с форой -4,5 за 2,25.