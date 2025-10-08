Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу завершения игровой карьеры.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Люди, особенно моя семья, говорят: "Пора ​​тебе остановиться. Ты уже все сделал. Зачем тебе забивать тысячу голов? " Но я так не думаю. Думаю, я все еще делаю хорошие вещи, помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжить?

Уверен, когда все закончится, я уйду с чувством удовлетворения, потому что я отдал все. Знаю, что мне осталось не так много лет, но я стараюсь наслаждаться теми немногими моментами, что у меня есть, по полной», — цитирует Роналду A Bola.