Экс-форвард сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры национальной команды против Ирана.
«Сборная Ирана — хорошая, очень крепкая команда, но наши ребята, безусловно, сильнее. Если выйдем на матч в лучшем своем составе, покажем хороший быстрый футбол, если будем выглядеть точно так же, как с Катаром в сентябре, то очень уверенно победим. Лично я думаю, что выиграем эту встречу со счётом 3:0», — цитирует Пименова «Матч ТВ».
Сборная России сыграет против команды Ирана 10 октября в Волгограде.