Сборная России сыграет против команды Ирана 10 октября в Волгограде.

Серия без поражений продлится? Сборная России начала подготовку к Ирану и Боливии

«Сборная Ирана — хорошая, очень крепкая команда, но наши ребята, безусловно, сильнее. Если выйдем на матч в лучшем своем составе, покажем хороший быстрый футбол, если будем выглядеть точно так же, как с Катаром в сентябре, то очень уверенно победим. Лично я думаю, что выиграем эту встречу со счётом 3:0», — цитирует Пименова «Матч ТВ» .

Экс-форвард сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры национальной команды против Ирана.

2.22

Прогнозы•Завтра 19:45 Белоруссия (U21) — Россия (U21). Прогноз и ставка Молодые россияне уверенно разделаются с «сябрами»

Футбол•Вчера 19:36 Серия без поражений продлится? Сборная России начала подготовку к Ирану и Боливии

Футбол•Вчера 07:23 Отставка в «Спартаке»: ушёл генменеджер Малышев, а Станкович остался

Футбол•07/10/2025 08:28 За год лучше не стало: «Оренбург» расстался со Слишковичем

Футбол•06/10/2025 22:19 Трансферный дайджест. 30 сентября — 6 октября

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 16:14 От Бельгии до Новой Зеландии: 13 стран, которые провели бы ЧМ лучше США

Футбол•Вчера 10:01 «Мы не понимали, что делать с мячом». Почему падение «Барселоны» было неизбежно

Футбол•Вчера 15:47 Футбольный Чернобыль: Постекоглу рискует стать худшим тренером в истории АПЛ

Футбол•Вчера 10:33 Опасные эксперименты: почему Тухель исключил Беллингема из состава сборной Англии

Футбол•07/10/2025 11:41 Тень выгорания: почему «Барса» рискует угробить Ямаля

Выбор читателей

Теннис•06/10/2025 01:15 Неделя тенниса: Анисимова выиграла второй «тысячник», Рублев совсем «поплыл», а Синнеру свело ноги

Футбол•02/10/2025 07:04 Кирилл Дементьев: «Ливерпуль» слишком долго играл в одном стиле

Футбол•04/10/2025 13:42 «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть правде в глаза: Аморим — не единственная проблема команды

Футбол•02/10/2025 17:50 Большие деньги в Стамбуле: как турецкие гранды нашли сотни миллионов на трансферы

Футбол•03/10/2025 10:53 Лига чемпионов: краткие итоги после второго тура

Самое интересное

Футбол•14/09/2025 12:08 74 обвинения против «Челси»: чем грозит клубу дело эпохи Абрамовича

Футбол•12/09/2025 13:38 Империя под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ

Футбол•10/09/2025 20:11 Навязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании

Футбол•09/09/2025 19:20 Дальние вбрасывания снова в моде: почему ауты «Брентфорда» пугают соперников в АПЛ