Хавбек московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк высказался про форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Дзюба пришел и своим отношением расположил к себе. Я всегда смеялся с его шуток. Это хороший человек и пример для меня. Достигнув всего в футболе, он остаётся хорошим человеком и легендой российского футбола.

Если бы Дзюба был здесь, разбавил бы обстановку. У нас здесь все с хорошим чувством юмора», — цитирует Кисляка «Чемпионат».

Напомним, 10 октября сборная России сыграет товарищеский матч с Ираном. На 14 октября запланирована встреча с Боливией.