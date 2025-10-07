Хавбек московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк высказался про форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

Артем Дзюба
Артем Дзюба globallookpress.com

«Дзюба пришел и своим отношением расположил к себе.  Я всегда смеялся с его шуток.  Это хороший человек и пример для меня.  Достигнув всего в футболе, он остаётся хорошим человеком и легендой российского футбола.

Если бы Дзюба был здесь, разбавил бы обстановку.  У нас здесь все с хорошим чувством юмора», — цитирует Кисляка «Чемпионат».

Напомним, 10 октября сборная России сыграет товарищеский матч с Ираном.  На 14 октября запланирована встреча с Боливией.