Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о потенциальном возвращении Поля Погба в состав национальной команды.

Поль Погба globallookpress.com

«Да, он все ближе к тому моменту, когда снова станет футболистом. Возвращение в сборную Франции? Что он этого хочет и что это его цель — у меня нет никаких сомнений. Но ему предстоит пройти несколько этапов.

Следующий — когда он наденет футболку "Монако" и выйдет на поле. Я надеюсь, что у него все получится. А дальше посмотрим. Всего, чего я ему желаю — это пройти этот первый шаг. Для него это будет огромной радостью.

Что касается возможного возвращения в сборную, то если я скажу "да", все решат: "Ого, Погба возвращается". Если скажу "нет" — буду выглядеть глупо. Так что и один, и второй вариант не сработает. Все, чего я ему желаю — чтобы он преодолел эту первую ступень», — приводит слова Дешама Goal.com.

В текущий момент Погба выступает за «Монако», с которым подписал контракт этим летом на правах свободного агента по завершении дисквалификации из-за употребления допинга.