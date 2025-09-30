30 сентября в Алматы «Кайрат» будет принимать мадридский «Реал» в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Начало поединка в 19:45 по мск.
«Кайрат» неудачно стартовал в турнире. В прошлом туре команда потерпела крупное поражение от «Спортинга» со счетом 1:4. В целом с учетом этапа квалификации хозяева проиграли третий раз. Поражение стало первым за 5 последних выступлений клуба. Перед игрой с «Реалом» «Кайрат» обыграл «Женис» 3:1 в чемпионате Казахстана.
«Реал» преодолел огромный путь. Это после поражения в мадридском дерби против «Атлетико» (2:5), которое стало первым в сезоне для подопечных Алонсо. До этого они выиграли 7 матчей подряд. В первом туре ЛЧ «галактикос» на своем поле переиграли «Марсель» 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза с коэффициентами 1.82 и 9.50.
- Букмекеры предлагают 23.0 на победу «Кайрата», 12.0 на ничью и 1.10 на победу «Реала».
- Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Реала» со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кайрат» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.
