30 сентября в Алматы «Кайрат» будет принимать мадридский «Реал» в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Начало поединка в 19:45 по мск.

«Кайрат» неудачно стартовал в турнире. В прошлом туре команда потерпела крупное поражение от «Спортинга» со счетом 1:4. В целом с учетом этапа квалификации хозяева проиграли третий раз. Поражение стало первым за 5 последних выступлений клуба. Перед игрой с «Реалом» «Кайрат» обыграл «Женис» 3:1 в чемпионате Казахстана.

«Реал» преодолел огромный путь. Это после поражения в мадридском дерби против «Атлетико» (2:5), которое стало первым в сезоне для подопечных Алонсо. До этого они выиграли 7 матчей подряд. В первом туре ЛЧ «галактикос» на своем поле переиграли «Марсель» 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза с коэффициентами 1.82 и 9.50.

Букмекеры предлагают 23.0 на победу «Кайрата», 12.0 на ничью и 1.10 на победу «Реала».

Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Реала» со счетом 4:1.

Трансляция матча

