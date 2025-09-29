Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар получил травму мышц бедра и не сможет играть до конца ноября. Об этом сообщает издание L’Équipe со ссылкой на слова президента клуба Марсело Тейшейры.

По информации источника, футболист вернется в строй примерно к началу декабря, когда в Бразилии завершается сезон регулярного чемпионата. Неймар уже дважды травмировал заднюю поверхность бедра.

Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года, а рыночная стоимость футболиста составляет около 11 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате Бразилии и забил три гола.