Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар получил травму мышц бедра и не сможет играть до конца ноября.  Об этом сообщает издание L’Équipe со ссылкой на слова президента клуба Марсело Тейшейры.

Неймар
Неймар globallookpress.com

По информации источника, футболист вернется в строй примерно к началу декабря, когда в Бразилии завершается сезон регулярного чемпионата.  Неймар уже дважды травмировал заднюю поверхность бедра.

Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года, а рыночная стоимость футболиста составляет около 11 миллионов евро.  В минувшем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате Бразилии и забил три гола.