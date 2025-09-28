В матче 6-го тура чемпионата Франции «Лилль» примет «Лион». Встреча состоится 28 сентября на «Пьер Моруа». Старт игры в 18:15 мск.
«Лилль» набрал 10 очков и занимает 6-е место в списке. В прошлом туре команда потерпела первое поражение в сезоне, уступив 0:3 «Лансу». Последним результатом хозяева стала домашняя победа над «Бранном» в первом туре Лиги Европы. В целом у «догов» уже 4 победы на старте сезона.
«Лион» выиграл два поединка подряд. В Лиге 1 «олимпийцы» одолели «Анже», после чего они обыграли «Утрехт» в Лиге Европы. В чемпионате клуб имеет 12 очков и занимает 12-е место.
«Лион» может сегодня подняться на 2-е место, если выиграет у «Лилля». Это ему удавалось в 2 из 3 очных матчей Лиги 1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.04.
- Букмекеры предлагают 2.35 на победу «Лилля», 3.55 на ничью и 3.10 на победу «Лиона».
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Лилля» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.