В матче 6-го тура чемпионата Франции «Лилль» примет «Лион». Встреча состоится 28 сентября на «Пьер Моруа». Старт игры в 18:15 мск.

«Лилль» набрал 10 очков и занимает 6-е место в списке. В прошлом туре команда потерпела первое поражение в сезоне, уступив 0:3 «Лансу». Последним результатом хозяева стала домашняя победа над «Бранном» в первом туре Лиги Европы. В целом у «догов» уже 4 победы на старте сезона.

«Лион» выиграл два поединка подряд. В Лиге 1 «олимпийцы» одолели «Анже», после чего они обыграли «Утрехт» в Лиге Европы. В чемпионате клуб имеет 12 очков и занимает 12-е место.

«Лион» может сегодня подняться на 2-е место, если выиграет у «Лилля». Это ему удавалось в 2 из 3 очных матчей Лиги 1.

