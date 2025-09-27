Матч 6-го тура французской Лиги 1 ПСЖ — «Осер» состоится 27 сентября в Париже на «Парк-де-Пренс». Старт игры в 22:05 по мск.
В прошлом туре ПСЖ проиграл «Марселю», из-за чего упустил лидерство в турнирной таблице. В этом матче подопечные Луиса Энрике однозначно поставят себе задачу вернуть себе первое место.
«Осер» смог прервать серию поражений, одолев «Тулузу». Это дало команде небольшой толчок и подъем на 11-е место. Однако гостям все еще грозит зона вылета в случае поражения.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры предлагают 1.20 на ПСЖ, 7.80 на ничью и 13.0 на победу «Осера».
- Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу ПСЖ со счетом 5:1.
- Последние 3 матча в Лиге 1: победы ПСЖ 2:1, 3:1 и одна нулевая ничья.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Осер» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.