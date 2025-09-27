Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над «Рубином» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Михаил Галактионов globallookpress.com

Нам впереди не хватало остроты. Надо было обкладывать соперника большим количеством ударов, большим количеством навесов. Этого сегодня нам не хватало.

«Мы нацеливались на победу. Воробьев по движению был хорош, создавал моменты. Но мы выпустили свежего нападающего Комличенко с посылом побеждать.

Важно было переломить ничейную тенденцию. Ребята сейчас очень довольны.

Хотя опять был отрезок, где прижались к воротам. Заставляли себя играть в давление, в прессинг, чтобы не прижиматься назад», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 20 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ после 10-ти встреч.