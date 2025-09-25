Стали известны судьи на 10-й тур РПЛ

26 сентября (пятница)
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Владислав Целовальников; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Лапочкин.
27 сентября (суббота)
«Ахмат» — «Акрон»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Сухой; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Локомотив» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.
«Зенит» — «Оренбург»: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Сергей Цыганок; AVAR — Артём Чистяков; инспектор — Сергей Мацюра.
28 сентября (воскресенье)
ЦСКА — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Резников.
«Динамо» Махачкала — «Сочи»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Спартак» — «Пари НН»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Туркин; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.