    Ламин ЯмальЗабудьте про Дембеле: Мбаппе, Эстеван и еще пять конкурентов Ямаля за «Золотой мяч» в ближайшие 10 лет
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
  • 12:14
    • Семак: Вендел не был травмирован, только спазм мышц
  • 15:48
    • Синнер легко разобрался с Чиличем на турнире в Токио
  • 15:08
    • Стали известны судьи на 10-й тур РПЛ
  • 14:42
    • Алькарас уверенно пробился во второй круг на турнире в Токио
    РФС объявил судейские бригады на матчи 10-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Иванов
    26 сентября (пятница)

    «Крылья Советов» — «Динамо» Москва: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Владислав Целовальников; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Лапочкин.

    27 сентября (суббота)

    «Ахмат» — «Акрон»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Сухой; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Локомотив» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Ростов» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.

    «Зенит» — «Оренбург»: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Сергей Цыганок; AVAR — Артём Чистяков; инспектор — Сергей Мацюра.

    Календарь и таблица РПЛ

    28 сентября (воскресенье)

    ЦСКА — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Резников.

    «Динамо» Махачкала — «Сочи»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Спартак» — «Пари НН»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Туркин; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

