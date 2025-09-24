24 сентября в матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Порт Вейл» примет «Арсенал». Матч пройдет в Сток-он-Трент. Начало в 22:00 мск.
«Порт Вэйл» на пути к этому раунду прошел «Блэкпул» и «Бирмингем». Перед матчем с «Арсеналом» хозяева одержали две победы подряд, одолев «Эксетер» и «Мансфилд Таун».
«Арсенал» продлил свою беспроигрышную серию до трех выступлений. «Канониры» обыграли «Ноттингем Форест» и сыграли вничью с «Ман Сити» в АПЛ. В Лиге чемпионов лондонцы одолели «Атлетик» Бильбао.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 24.0 и 1.08 на победу команд в матче, 10.0 и 1.05 на проход соперников в следующий раунд.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.