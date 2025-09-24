ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Маркус РашфордДисциплина или крах: как Рашфорд сам разрушает свое будущее в «Барсе»
  • 21:34
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Нижнекамске
  • 18:33
    • Агент Жерсона высказался о будущем футболиста в «Зените»
  • 16:12
    • «Рубин» подписал Кузяева
  • 21:38
    • Гол Сурина помог «Локомотиву» обыграть «Северсталь»
  • 17:59
    • «Сибирь» одержала волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
    ПАОК с Оздовыем и Чаловым поделил очки с «Маккаби» в Лиге Европы

    ПАОК — «Маккаби» Т-А: счет матча 0:0, обзор

    Лига Европы ПАОК Маккаби Тель-Авив
    В матче первого тура общего этапа Лиги Европы ПАОК и «Маккаби» сыграли вничью.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Отметим, что россиянин Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, а Федор Чалов появился на поле на 72-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    ПАОК — Маккаби Т-А 0:0
    ПАОК: Иржи Павленка, Джонджо Кенни, Томаш Кендзёра, Иоаннис Михайлидис, Абдул Рахман Баба, Тайсон (Кирилл Десподов, 66'), Суалихо Мейте, Магомед Оздоев (Мади Камара, 66'), Андрия Живкович, Яннис Константелиас (Лука Иванушец, 86'), Георгиос Якумакис (Фёдор Чалов, 72') Маккаби Т-А: Рои Мишпати, Сагив Ехезкель (Elad Madmon, 89'), Рой Ревиво, Раз Шломо, Кервин Андраде (Идо Шахар, 90'), Иссуф Сиссоко (Itamar Noy, 73'), Дор Перец, Кристиян Белич, Мохамед Камара, Ошер Давида (Элио Варела, 73'), Tyrese Asante Предупреждения: Джонджо Кенни (24'), Иссуф Сиссоко (37'), Мохамед Камара (66'), Кристиян Белич (90 + 3')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В следующем туре ПАОК на выезде сыграет против «Сельты» 2 октября, а «Маккаби» в этот же день дома примет загребское «Динамо».

