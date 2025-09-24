ПАОК с Оздовыем и Чаловым поделил очки с «Маккаби» в Лиге Европы

В матче первого тура общего этапа Лиги Европысыграли вничью.

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Отметим, что россиянин Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, а Федор Чалов появился на поле на 72-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги ПАОК — Маккаби Т-А 0:0 ПАОК: Иржи Павленка, Джонджо Кенни, Томаш Кендзёра, Иоаннис Михайлидис, Абдул Рахман Баба, Тайсон (Кирилл Десподов, 66'), Суалихо Мейте, Магомед Оздоев (Мади Камара, 66'), Андрия Живкович, Яннис Константелиас (Лука Иванушец, 86'), Георгиос Якумакис (Фёдор Чалов, 72') Маккаби Т-А: Рои Мишпати, Сагив Ехезкель (Elad Madmon, 89'), Рой Ревиво, Раз Шломо, Кервин Андраде (Идо Шахар, 90'), Иссуф Сиссоко (Itamar Noy, 73'), Дор Перец, Кристиян Белич, Мохамед Камара, Ошер Давида (Элио Варела, 73'), Tyrese Asante Предупреждения: Джонджо Кенни (24'), Иссуф Сиссоко (37'), Мохамед Камара (66'), Кристиян Белич (90 + 3')

В следующем туре ПАОК на выезде сыграет против «Сельты» 2 октября, а «Маккаби» в этот же день дома примет загребское «Динамо».