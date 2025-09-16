1-й таймАкрон — ЛокомотивОнлайн
    Спортивный директор «Акрона»: Трансфер Кевина Аревало почти был оформлен

    Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника Кевина Аревало из уругвайского «Монтевидео Сити Торке».

    «К сожалению, возникла загвоздка в финальной инстанции холдинга City Group, которая принимает решение. Футболист был готов, а коллег из "Монтевидео Сити" я вообще хотел бы поблагодарить, они сработали оперативно и профессионально. В самом конце в City Group приняли решение, что в Россию трансфер осуществить они не могут», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

    По итогам восьми сыгранных туров «Акрон» набрал шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице под руководством главного тренера Заура Тедеева.

