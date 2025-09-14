Рюдигер обратился к болельщикам после травмы

Немецкий защитниквыступил с обращением к собственным болельщикам после полученной травмы бедра, из-за которой он будет вынужден пропустить около трех месяцев.

«Прежде всего, большое вам спасибо за все ваши сообщения о скором выздоровлении. Я действительно ценю каждое из них. Как вы все знаете, нет ничего, что я ненавидел бы больше, чем невозможность быть со своими товарищами по команде и бороться за клуб. Но в одном я уверен: я отдам все, чтобы как можно скорее вернуться на 100%. У меня и раньше были неудачи, и я буду подниматься снова. Всегда», — написал 32-летний немец в соцсети.

Травму 32-летний футболист получил в игре за сборную Германии. В этом сезоне Рюдигер сыграл один матч за «сливочных».