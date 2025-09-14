ПерерывБёрнли — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харви Эллиот «Бёрнли» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
  • 15:54
    • Глушенков и Кассьера в стартовом составе «Зенита» на матч против «Балтики»
  • 16:40
    • Источник: Российский голкипер Федотов обменян из «Филадельфии» в «Коламбус»
  • 16:35
    • «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в овертайме
  • 16:28
    • «Крылья Советов» уверенно обыграли «Сочи» в матче РПЛ
  • 15:36
    • «Торино» смог вырвать победу в матче против «Ромы»
    Все новости спорта

    Рюдигер обратился к болельщикам после травмы

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Мадрид
    Немецкий защитник Антонио Рюдигер выступил с обращением к собственным болельщикам после полученной травмы бедра, из-за которой он будет вынужден пропустить около трех месяцев.

    Антонио Рюдигер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Рюдигер

    «Прежде всего, большое вам спасибо за все ваши сообщения о скором выздоровлении. Я действительно ценю каждое из них. Как вы все знаете, нет ничего, что я ненавидел бы больше, чем невозможность быть со своими товарищами по команде и бороться за клуб. Но в одном я уверен: я отдам все, чтобы как можно скорее вернуться на 100%. У меня и раньше были неудачи, и я буду подниматься снова. Всегда», — написал 32-летний немец в соцсети.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Травму 32-летний футболист получил в игре за сборную Германии. В этом сезоне Рюдигер сыграл один матч за «сливочных».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манчестерском дерби не выявят сильнейшего?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Ланс» даст бой «ПСЖ» в гостях?
  • «ПСЖ» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Легкие три очка для ЦСКА?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры