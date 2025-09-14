Нино: Были определенные сложности в игре, поэтому получился такой результат

Защитниквысказался о матче против(0:0).

«Мы знали, что будет непростая игра. Встречаться с "Балтикой" никогда не бывает просто. С одной стороны я очень рад, что мы завершили матч без пропущенного мяча. Набранный балл поможет нам в борьбе в чемпионате. Были определенные сложности в игре, поэтому получился такой результат. Мы хотели победить. Идеальным результатом была бы только победа, но всегда нужно искать что‑то хорошее», — цитирует Нино «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Балтика» занимает с 16 очками второе место. «Зенит»и (13) — восьмой.