2-й тайм Сассуоло — ЛациоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николо Ровелла«Сассуоло» — «Лацио»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 18:55
    • «Зенит» не смог в гостях переиграть «Балтику»
  • 20:11
    • «ПСЖ» уверенно обыграл «Ланс»
  • 19:13
    • ЦСКА в гостях обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
  • 17:57
    • «Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Бернли»
    Все новости спорта

    Нино: Были определенные сложности в игре, поэтому получился такой результат

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика Зенит
    Защитник «Зенита» Нино высказался о матче против «Балтики»(0:0).

    Нино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нино

    «Мы знали, что будет непростая игра. Встречаться с "Балтикой" никогда не бывает просто. С одной стороны я очень рад, что мы завершили матч без пропущенного мяча. Набранный балл поможет нам в борьбе в чемпионате. Были определенные сложности в игре, поэтому получился такой результат. Мы хотели победить. Идеальным результатом была бы только победа, но всегда нужно искать что‑то хорошее», — цитирует Нино «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Балтика» занимает с 16 очками второе место. «Зенит»и (13) — восьмой.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» без проблем разгромит «Валенсию»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Болонья» даст бой «россонери»?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Драконы» ярко дебютируют в гостях
  • «Амур» — «Шанхай Дрэгонс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Комо — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синякова — Парк
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Понше — Зайдель
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры