В воскресенье, 14 сентября, «Милан» принимает «Болонью» в матче 3-го тура итальянской Серии А. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция.

45+1' Салемакерс фолом прервал прорыв Камбиаги и получил жёлтую карточку.

45' Штанга! Не очень уверенно действовала оборона «Милана» при стандарте.

44' С мячом снова «Милан» и сам Рабьо показывает своим игрокам, как им лучше открыться под его передачу. Много работы ещё предстоит провести Аллегри.

42' Классическое тактическое итальянское противостояние мы наблюдаем в первом тайме. Моментов нет.

40' Салемакерс опередил Ликояниса на левом фланге и щаработал штрафной. Возможно, Аллегри должен быть доволен — «не мытьем, так катаньем».

Статистика матча 1 Удары в створ 0 3 Удары мимо 1 41 Владение мячом 59 6 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 13 Фолы 6

35' Лофтус-Чик зарабатывает угловой на правом фланге. Пока что «Милан» не торопится, но но время пролетит быстро с таким подходом хозяев.

30' Некоторые болельщики «Милана» возможно вспомнили Джамеля Месба. Тео Эрнандес делал это намного веселее на своём фланге, и, даже при своих ошибках в обороне в последний год пребывания в стане «красно-чёрных».

29' «Россонери» пока что чаще игают через левый фланг, где Эступиниан получил полный карт-бланш от Аллегри.

27' Гости с мячом, давно не была «Болонья» во владении. «Милан» обобрроняетсябезупречно, но счёт его совсем не устраивает. Болельщики не в восторе.

24' Эступиньян попадает в штангу! Эквадорец пробил с правой, смещаясь в центр! «Милан» пытается взбодриться индивидуальными действиями.

23' Павлович, в своём стиле, решил завести свою команду. Его проход по флангу скорее завёл команду, чем привёл к чему-то конкретному.

22' Не получилась контратака у «россонери». Пока что матч проходит под диктовку гостей, если говорить о тактической составляющей игры.

21' Опасный прострел Орсолини не нашёл адресата — никого не было в чужой штрафной. Тем не менее, будет угловой.

18' Фикайо Томори получает жёлтую карточку за фол на Камбиаги. Оба игрока скрестили свои ноги шпагами в борьбе, и победителем вышел игрок гостей.

16' Неплохой проход Лофтуса-Чика прямо по центру был прерван обороной на самой линии штрафной. Неплохо действует атака «Милана», но будтобы, не хватает профильных игроков в нападении у гостей. Таков футбол Аллегри -посмотрим, оборона «Болоньи» может дрогнуть.

14' Отменённый гол «Болоньи»: Камбьяги был вне игры, его удар из штрафной аннулирован.

13' Орсолини не удалось раскачать Рабьо на своём фланге. Вдобавок ещё и поногам получил атакующий игрок, не услышав свистка судьи.

12' Неудачный угловой от Модрича — Скорупски выбил мяч кулаком подальше от вратарской.

10' Кастро уходил в прорыв по правому флангу и лишь Эступиньян смог остановить его ценой жёлтой карточки.

09' Всё тот же Модрич подавал угловой, но «Болонья» отбилась.

08' Ещё один удар из той же зоны. На сей раз Модрича блокировала защита гостей.

07' Рабьо активен на превых минутах. Удар француза из-за линии штрафной принял на себя Зортеа.

04' Борьба Рабьо в чужой штрафной закончилась лишь намёком на пенальти. Не стала обращать внимание на этот эпизод бригада арбитров.

03' С мячом «Милан» на первых минутах — нет прессинга от гостей. Габбия выдвигается в центр полузащиты для розыгрыша мяча.

02' Попытка Павловича сыграть на Хименеса длинным пасом со своей половины. Такие мячи мексиканцу сложно будет выиграть.

01' Судья даёт свисток, поехали! «Милан» вышел сегодня на поле в необычных для себя жёлтых цветах. «Болонья» в белом. Рабьо дебютируюет за «россонери», как мы и ожидали.

До матча

21:45 Команды выходят из подтрибунного помещения. Матч скоро начнётся.

21:25 Матч пройдёт на стадионе «Сан-Сиро», вмещающем 80018 зрителей.

21:20 Главный судья матча — Маттео Марченаро показывает в среднем 4.8 жёлтые карточки за матч.

21:15 «Милан»: Меньян, Томори, Павлович, Габбиа, Эступиньян, Лофтус-Чик, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Хименес

21:15 «Болонья»: Скорупски, Хеггем, Зортеа, Ликояннис, Лукуми, Орсолини, Фройлер, Фергюсон, Камбиаги, Фаббиан, Кастро

«Милан»

Новый главный тренер «красных дьяволов» Массимилиано Аллегри после возвращения в клуб сразу взялся за перестройку. Уход лидеров (Рейндерса и Тео Эрнандеса) и собственные тактические принципы подтолкнули его к смене схемы: вместо привычной классической четвёрки защитников он отдал предпочтение схемам 3-4-2-1 и 3-5-2. Учитывая масштаб начатой перестройки, дебют вышел неудачным: в первом туре «Милан» дома проиграл «Кремонезе» со счётом 1:2. Во втором туре тренеру удалось восстановить игровой баланс и немного наладить связи, в результате чего была одержана выездная победа над «Лечче» (0:2).

Главная кадровая потеря «красно-чёрных» в атаке — Рафаэль Леао из-за мышечной травмы пропустил оба тура и его появление в предстоящей игре так же пока исключено. В связи с этим Аллегри вынужден перестраивать атаку. Звёздный новичок Кристофер Нкунку пока только проходит период адаптации и далёк от своей оптимальной формы. Кристиан Пулишич лишь в середине недели вернулся в Миланелло после матча США с Японией и ограничился восстановительной работой. К тому же американец испытывает небольшие проблемы с рукой, из-за чего его старт с первых минут против «Болоньи» сомнителен. Если Пулишич не сможет выйти в основе, Массимилиано Аллегри поднимет Рубена Лофтуса-Чика ближе к атаке в подмогу Сантьяго Хименесу, а в полузащиту поставит новичка Адриена Рабьо, перешедшего в последний день трансферного окна. Таким образом, француз, хорошо знакомый тренеру по работе в «Ювентусе» может дебютировать за «россонери» уже в воскресенье.

Ориентировочный состав: Меньян, Эступиньян, Павлович, Габбия, Томори, Салемакерс, Рабьо, Фофана, Модрич, Лофтус-Чик, Хименес

«Болонья»

«Болонья» как и «Милан» начала свой сезон в Серии А с переменным успехом. В первом туре команда Винченцо Итальяно проиграла «Роме» на выезде с минимальным счётом, а во втором смогла реабилитироваться перед болельщиками в родных стенах, одолев «Комо» со счётом 1:0. Итальяно недавно продлил контракт с клубом и это, пожалуй, главное приобретение «Болоньи» этим летом. Специалиста в это межсезонье активно сватали в другие клубы на повышение, но он в итоге решил остаться, что говорит о том, что у тренера и «россоблу» есть долгосрочный проект, что, безусловно, похвально.

С другой стороны, были совершены и крупные продажи: Дэн Ндойе в «Ноттингем Форест» и Сэм Бёкема в «Наполи», полузащитник Энди Диуф был продан в «Интер». Что касается стартового состава, то он, безусловно, интересен и не потерял в сыгранности. Будет очень интересно снова увидеть Федерико Бернардески в Серии А после его ухода из «Торонто». Стоит отметить, что ещё один новичок Чиро Иммобиле и Томмазо Побега, бывший игрок «Милана», пропустят игру из-за травм. Ибрагима Сулейману, арендованный у «Аталанты» также не сможет помочь своей команде.

Ориентировочный состав: Скорупски, Ликояннис, Хеггем, Витик, Зортеа, Фройлер, Фергюсон, Камбиаги, Бернардески, Орсолини, Кастро

Личные встречи

«Милан» и «Болонья» встречались друг с другом 189 раз, причем «россонери» одержали победу в 88 из них, в то время как «россоблу» одержали 54 победы. Таким образом, 44 игры завершились вничью, что делает матч достаточно равным, даже если и есть фаворит. Последняя игра между ними состоялась в мае этого года, в финале Кубка Италии, тогда с минимальным счётом победила «Болонья» и завоевала трофей. В предстоящем матче Милан наверняка захочет взять реванш за поражение.

