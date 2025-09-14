2-й тайм Динамо — СпартакОнлайн
    «Болонья» даст бой «россонери»?

    Милан — Болонья: прогноз на Серию А и ставка на матч за 3.50

    Прогноз и ставки на «Милан» — «Болонья»
    Кристиан Пулишич — нападающий «Милана»
    «Милан» встретится с «Болоньей» в матче 3-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 14 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Милан

    •  Милан 21:45 Болонья

    Болонья

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» занимают 8-е место в таблице Серии А с 3 очками в активе после 2-х туров. «Милан» набрал столько же баллов, сколько и «Интер» (6-я строчка), который входит в зону еврокубков.

    Все очки на старте сезона команда набрала именно на чужом поле, а в единственном матче на своем поле «Милан» уступил.

    Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «россонери» обыграли «Лечче» со счетом 2:0, забив оба гола во 2-м тайме. До этого «Милан» уступил «Кремонезе» на своем поле со счетом 1:2.

    Матчем ранее команда выступала в 1/32 финала Кубка Италии, где сумела обыграть «Бари» со счетом 2:0. В этом матче «Милан» забил по одному голу в каждом из таймов.

    Не сыграют: Яшари и Леау (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Милан» провалился в прошлом сезоне, заняв лишь 8-е место по итогам сезона в Серии А. В нынешнем сезоне «россонери» попытаются хотя-бы попасть в зону еврокубков.

    У команды есть отличная атакующая линия, которая способна забить много голов. В предстоящем матче «Милан» попытается доминировать на чужой половине поля.

    «Болонья»

    Турнирное положение: Команда после 2-х туров занимает 10-е место в таблице Серии А с 3 очками в активе. «Болонья» продолжает борьбу за еврокубки, до которых не хватает лишь 1-го балла.

    Команда уже давно является крепким середняком в чемпионате Италии, которая стремиться к топам. «Болонья» по итогам прошедшего сезона попала в Лигу Европы.

    • Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда обыграла «Комо» со счетом 1:0, забив победный гол на 59-й минуте. Матчем ранее «Болонья» с таким же счетом уступила «Роме» (0:1).

    До этого команда провела 5 товарищеских матчей в межсезонье. За этот период «Болонья» трижды победила и дважды проиграла, забив 15 голов при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Бонифаци, Иммобиле, Побега и Сулемана (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Болонья» в последние годы довольно неприятный соперник для топов. Команда точно даст бой «Милану» в предстоящем поединке.

    В последних 3-х очных встречах «Болонья» дважды обыгрывала «россонери» и однажды уступила. Сможет ли команда на сей раз набрать очки? На чужом поле это будет сделать труднее...

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х встречах «Милан» дважды победил

    • В последних 2-х матчах «Болонья» забила 1 гол и однажды пропустила

    • «Болонья» дважды обыгрывала «Милан» в последних 3-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.90, победа «Болонья» — 4.40, ничья — за 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.82 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Болонья» даст бой «Милану» на чужом поле.

    Ставка: Ничья за 3.50.

    Прогноз: Ничья не будет нулевой. Команды забьют хотя-бы по одному голу.

    Ставка: Обе забьют за 1.88.

    Милан — Болонья: прогноз и ставка за 3.50, статистика, коэффициенты матча 14.09.2025
