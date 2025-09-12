ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
    Все новости спорта

    Валерий Карпин высказался о совмещении двух постов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Сборная России
    Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказался о совмещении двух постов.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Что значит рад или не рад? Это данность. У всех же было понимание, что так будет. Но, естественно, никто не знал, как именно произойдёт в "Динамо".

    Голова переключается. Сейчас три-четыре дня выходных во всех командах, футболистов распустили. Так что эти дни пришлось бы ходить, гонять мысли. А тут я переключаюсь на другую деятельность

    Проще ли работать, чем раньше? Да даже если просто посчитать… Каждый выезд занимал минимум 4 дня. Сейчас — 2. Просто из-за логистики. Насколько стало проще? Процентов на 50», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Напомним, что Карпин стал главным тренером «Динамо» летом текущего года. Ранее он также работал в «Ростове».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды подарят нам голы
  • «Рубин» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Локомотив» не позволит «Шанхаю» взять реванш?
  • «Шанхай» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команда Слуцкого будет спешить!
  • «Шанхай Шеньхуа» — «Шаньдун Тайшань». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шанхай — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры