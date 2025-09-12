Валерий Карпин высказался о совмещении двух постов

Главный тренер московского «Динамо» и сборной Россиивысказался о совмещении двух постов.

«Что значит рад или не рад? Это данность. У всех же было понимание, что так будет. Но, естественно, никто не знал, как именно произойдёт в "Динамо".

Голова переключается. Сейчас три-четыре дня выходных во всех командах, футболистов распустили. Так что эти дни пришлось бы ходить, гонять мысли. А тут я переключаюсь на другую деятельность

Проще ли работать, чем раньше? Да даже если просто посчитать… Каждый выезд занимал минимум 4 дня. Сейчас — 2. Просто из-за логистики. Насколько стало проще? Процентов на 50», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что Карпин стал главным тренером «Динамо» летом текущего года. Ранее он также работал в «Ростове».