Самошников: Сборная России могла бы бороться за высокие места

Защитник «Спартака» и сборной Россииответил на вопрос о том, за что могла бы бороться национальная команда.

«С коллективом, который сейчас есть в сборной, и с тренерским штабом Валерия Георгиевича можно было бы бороться за высокие места.

Не будет ли возвращение на международную арену сложным из‑за недостатка опыта? Нет, у нас же тоже есть постоянные сборы, игры с хорошими соперниками. Не думаю, что при возвращении мы будем испытывать большие проблемы», — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».

Напомним, что в сентябре сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) и разгромила Катар (4:1). Она отстсранена от международных соревнований с февраля 2022 года.