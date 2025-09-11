«СЭ»: Энрике Кармо подпишет контракт с московским ЦСКА

Полузащитникуспешно прошел медицинский осмотр и физические тесты, чтобы завершить переход в московский

По информации «Спорт-Экспресса», сегодня, 11 сентября, планируется подписание контракта с игроком, который будет действовать до 2030 года. Сумма сделки составляет 6 миллионов евро, при этом «Сан-Паулу» сохранит более 20% прав на футболиста при его будущей продаже.

18-летний бразильский полузащитник провел в новом сезоне семь матчей за «Сан-Паулу», отметившись одной результативной передачей. После семи туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает второе место с 15 очками, уступая лидирующему «Краснодару» всего один балл