В группе Е квалификации чемпионата мира сборныебудут выяснять сильнейшего в городе Конья 7 сентября. Начало игры в 21:45 мск.

Пожалуй, самый интересный поединок этого дня. Обе команды в хорошей форме и готовы добывать нужный результат.

Турция перед этой игрой имеет 4 победы в 5 матчах. Команда получила повышение в Лигу А Лиги наций УЕФА. В первом туре этой квалификации она одержала победу над Грузией, благодаря чему на близком расстоянии от первой позиции.

Испания стала финалистом Лиги наций. Хоть команда и проиграла Португалии, это не уменьшает ее уровня игры. В первом туре испанцы разгромили Болгарию и сегодня они попытаются закрепить успех.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 6.10 на победу Турции, 4.30 на ничью, 1.55 на победу Испании.

Эксперты LiveSport предсказали Испании дальнейший успех в квалификации.

Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу испанцев со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Турция — Испания смотрите на LiveCup.Run.

