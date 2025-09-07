Пожалуй, самый интересный поединок этого дня. Обе команды в хорошей форме и готовы добывать нужный результат.
Турция перед этой игрой имеет 4 победы в 5 матчах. Команда получила повышение в Лигу А Лиги наций УЕФА. В первом туре этой квалификации она одержала победу над Грузией, благодаря чему на близком расстоянии от первой позиции.
Испания стала финалистом Лиги наций. Хоть команда и проиграла Португалии, это не уменьшает ее уровня игры. В первом туре испанцы разгромили Болгарию и сегодня они попытаются закрепить успех.
- Котировки букмекеров: 6.10 на победу Турции, 4.30 на ничью, 1.55 на победу Испании.
- Эксперты LiveSport предсказали Испании дальнейший успех в квалификации.
- Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу испанцев со счетом 4:0.
Прямую трансляцию матча Турция — Испания смотрите на LiveCup.Run.
