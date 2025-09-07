1-й тайм Англия — АндорраОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельАнглия — Андорра. Онлайн, прямая трансляция Диого Жота и Криштиану РоналдуАрмения — Португалия. Онлайн, прямая трансляция Иван ИгнатьевИгнатьев возвращается в РПЛ. Перезапустит ли воспитанник «Краснодара» карьеру в «Оренбурге»?
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 19:22
    • «Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 18:48
    • ЦСКА крупно обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
  • 18:35
    • Сербия минимально обыграла сборную Латвии
  • 17:58
    • «Трабзонспор» договорился с «Манчестер Юнайтед» об аренде Андре Онана
  • 17:19
    • «Металлург» смог обыграть «Ак Барс» в серии буллитов
  • 17:08
    • Маркус Рашфорд может досрочно покинуть «Барселону»
    Все новости спорта

    Испания продолжит побеждать в квалификации ЧМ

    Турция — Испания: прогноз на квалификацию ЧМ-2026 и ставка на матч за 2.35

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на Турция — Испания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании
    Турция встретится с Испанией в матче 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Турция — Испания, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа E 07 Сентября 2025 года

    Турция

  • Анкара
    •  Турция 21:45 Испания

    Испания

  • Мадрид
    •

    Турция

    Турнирное положение: После 1-го тура в группе Е квалификации чемпионата мира 2026-го года сборная занимает 2-е место с 3 очками в активе, набрав столько же баллов, сколько и у Испании.

    В этом году Турция также выступала в Лиге наций (Лига В), где показала отличный результат. Эта сборная пробилась в Лигу А, где будет выступать против сильнейших соперников.

    Турция — Испания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре квалификации Турция одолела Грузию со счетом 3:2, забив победный гол на 52-й минуте.

    До этого турецкая сборная провела 2 товарищеских матча. За этот период Турция уступила Мексике (0:1), пропустив гол на 45-й минуте, и обыграла США (2:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграет: Энес Унал из-за травмы.

    Состояние команды: Турция неплохо выступает в последнее время, но команда давненько не играла против топовых соперников. В матче против Испании могут быть проблемы.

    У Турции есть отличный нападающий Керем Актюркоглу, который в последнее время стабильно отмечается результативными действиями за сборную. В последних 11-и встречах форвард забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

    Испания

    Турнирное положение: «Красная фурия» уверенно стартовала в квалификации с победы. После 1-го тура Испания занимает 1-е место в группе Е с 3 очками в активе.

    До этого сборная отлично выступила в Лиге наций, где добралась до финала турнира. Уже в решающем матче Испания не смогла обыграть Португалию, уступив по пенальти.

  • Без щита и сердца: надежды Испании на ЧМ зависят от Родри
  • Травма лидера центра поля обнажила главную проблему чемпионов Европы
  • 03/09/2025

    • Последние матчи: В 1-м туре квалификации ЧМ-2026 сборная разгромила Болгарию со счетом 3:0, забив все голы еще в 1-м тайме.

    В плей-офф Лиги наций Испания провела все 4 встречи. За этот отрезок сборная дважды победила, однажды сыграла вничью и 1 раз проиграла Португалии.

    Не сыграют: Гави, Иско и Перес из-за травм.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Испания сейчас является одной из самых лучших сборных в Европе. Эта национальная команда точно попадет на чемпионат мира и там наведет шороху.

    В последних 4-х очных встречах Испания стабильно обыгрывала Турцию. Сможет ли «красная фурия» на сей раз победить? На чужом поле это будет сделать сложнее.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах Турция 4 раза победила

    • В последнем 21-м матче во всех турнирах Испания проиграла только 1 раз

    • Испания стабильно обыгрывала Турцию в последних 4-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 1.55, победа Турции — 6.00, ничья — за 4.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: Испания уверенно победит Турцию. «Красная фурия» гораздо сильнее своего соперника.

    Ставка: Победа Испании с форой (-1.5) за 2.35.

    Прогноз: Испания забьет минимум парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал Испании 2 больше за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Англия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Краснодар — ФК 10
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Травалья — Пеллегрино
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Удварди — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тыбура — Делия
  • Бои
  • Сегодня в 21:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дердери — Генцш
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Австрия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ирландия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фахретдинов — Густафссон
  • Бои
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Турция — Испания: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 07.09.202521:45. Испания продолжит побеждать в квалификации ЧМ
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры