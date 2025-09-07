Турция — Испания: прогноз на квалификацию ЧМ-2026 и ставка на матч за 2.35

Турция встретится с Испанией в матче 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Турция — Испания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Турция

Турнирное положение: После 1-го тура в группе Е квалификации чемпионата мира 2026-го года сборная занимает 2-е место с 3 очками в активе, набрав столько же баллов, сколько и у Испании.

В этом году Турция также выступала в Лиге наций (Лига В), где показала отличный результат. Эта сборная пробилась в Лигу А, где будет выступать против сильнейших соперников.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации Турция одолела Грузию со счетом 3:2, забив победный гол на 52-й минуте.

До этого турецкая сборная провела 2 товарищеских матча. За этот период Турция уступила Мексике (0:1), пропустив гол на 45-й минуте, и обыграла США (2:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграет: Энес Унал из-за травмы.

Состояние команды: Турция неплохо выступает в последнее время, но команда давненько не играла против топовых соперников. В матче против Испании могут быть проблемы.

У Турции есть отличный нападающий Керем Актюркоглу, который в последнее время стабильно отмечается результативными действиями за сборную. В последних 11-и встречах форвард забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

Испания

Турнирное положение: «Красная фурия» уверенно стартовала в квалификации с победы. После 1-го тура Испания занимает 1-е место в группе Е с 3 очками в активе.

До этого сборная отлично выступила в Лиге наций, где добралась до финала турнира. Уже в решающем матче Испания не смогла обыграть Португалию, уступив по пенальти.

Последние матчи: В 1-м туре квалификации ЧМ-2026 сборная разгромила Болгарию со счетом 3:0, забив все голы еще в 1-м тайме.

В плей-офф Лиги наций Испания провела все 4 встречи. За этот отрезок сборная дважды победила, однажды сыграла вничью и 1 раз проиграла Португалии.

Не сыграют: Гави, Иско и Перес из-за травм.

Состояние команды: Испания сейчас является одной из самых лучших сборных в Европе. Эта национальная команда точно попадет на чемпионат мира и там наведет шороху.

В последних 4-х очных встречах Испания стабильно обыгрывала Турцию. Сможет ли «красная фурия» на сей раз победить? На чужом поле это будет сделать сложнее.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах Турция 4 раза победила

В последнем 21-м матче во всех турнирах Испания проиграла только 1 раз

Испания стабильно обыгрывала Турцию в последних 4-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 1.55, победа Турции — 6.00, ничья — за 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: Испания уверенно победит Турцию. «Красная фурия» гораздо сильнее своего соперника.

Ставка: Победа Испании с форой (-1.5) за 2.35.

Прогноз: Испания забьет минимум парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал Испании 2 больше за 1.93.