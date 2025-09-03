Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас

Главный тренер сборной Россиивысказался о предстоящем матче против команды Иордании.

«Не было времени на подготовку — не первый раз. Ничего нового на этом сборе не происходит. Потом будет два дня на подготовку к Катару. Сейчас полегче, чем два года назад. Сейчас футболисты быстрее вспоминают те вещи, которые мы делаем: прессингуем, атакуем и обороняемся. Костяк уже нарисовался. Что покажет Иордания, зависит от нас. Посмотрим, что завтра в игре будет происходить», — цитирует Карпина «Чемпионат».

В сентябре сборная России проведет товарищеские встречи с Иорданией и Катаром. Матчи состоятся 4 и 7 сентября соответственно.