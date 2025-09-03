ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Черников: Когда приезжаю в национальную команду, мне без разницы с кем играть

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Иордании Сборная Катара
    Полузащитник сборной России Александр Черников высказался о предстоящих матчах против Иордании и Катара.

    Александр Черников
    Александр Черников

    «Во вторник была теория, на которой нам рассказали о сборной Иордании. По поводу Катара знаю, что это участник чемпионата мира. Это две крепкие сборные. Когда приезжаю в национальную команду, мне без разницы с кем играть. Конечно, хочется всегда соперничать с топовыми сборными. А так, интересно, конечно, когда оглашают наших соперников, против кого предстоит выйти на поле.

    Всегда выхожу и играю на сто процентов. На бумаге можно написать что угодно. Хотя знаю, что в рейтинге ФИФА мы находимся выше этих сборных. Но это футбол, поэтому надо выходить и показывать все на поле», — приводит слова Черникова «Евро-Футбол. Ру».

  • Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам
  • В сентябре сборная России сыграет 2 товарищеских матча против Иордании и Катара
  • 02/09/2025

    • В сентябре сборная России проведет товарищеские встречи с Иорданией и Катаром. Матчи состоятся 4 и 7 сентября соответственно.

