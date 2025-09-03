Черников: Когда приезжаю в национальную команду, мне без разницы с кем играть

Полузащитник сборной Россиивысказался о предстоящих матчах против Иордании и Катара.

«Во вторник была теория, на которой нам рассказали о сборной Иордании. По поводу Катара знаю, что это участник чемпионата мира. Это две крепкие сборные. Когда приезжаю в национальную команду, мне без разницы с кем играть. Конечно, хочется всегда соперничать с топовыми сборными. А так, интересно, конечно, когда оглашают наших соперников, против кого предстоит выйти на поле.

Всегда выхожу и играю на сто процентов. На бумаге можно написать что угодно. Хотя знаю, что в рейтинге ФИФА мы находимся выше этих сборных. Но это футбол, поэтому надо выходить и показывать все на поле», — приводит слова Черникова «Евро-Футбол. Ру».

В сентябре сборная России проведет товарищеские встречи с Иорданией и Катаром. Матчи состоятся 4 и 7 сентября соответственно.