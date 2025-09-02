Скоулз — о Доннарумме: Я просто не вижу его вратарём «Манчестер Сити»

Экс-полузащитниквысказался о переходе из

«Я считаю, что это очень странный трансфер для Пепа (Гвардиолы). Я обожаю этого вратаря, он великолепен, и я бы взял его в "Манчестер Юнайтед" завтра, сегодня — в любое время. За £ 40 млн это просто невероятный трансфер. Но у Пепа вратарь должен уметь играть чуть ли не в полузащите.

Я думаю, поэтому Энрике и избавился от него: Доннарумма не силён в игре ногами. Я просто не вижу его вратарём Манчестер Сити», — приводит слова Скоулза Metro.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, в 17-и из которых сыграл на ноль.