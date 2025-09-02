ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам
  • 00:37
    Соболенко прошла в полуфинал US Open, Вондроушова снялась с турнира
  • 23:53
    Источник: Хейлунн расстроен из-за ухода из «Манчестер Юнайтед»
  • 22:52
    Гюндоган: «Манчестер Сити» всегда будет занимать особое место в моём сердце
  • 22:47
    Алькарас пробился в полуфинал US Open — 2025
  • 20:32
    Пегула обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал US Open — 2025
    Скоулз — о Доннарумме: Я просто не вижу его вратарём «Манчестер Сити»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о переходе Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ в «Манчестер Сити».

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    «Я считаю, что это очень странный трансфер для Пепа (Гвардиолы). Я обожаю этого вратаря, он великолепен, и я бы взял его в "Манчестер Юнайтед" завтра, сегодня — в любое время. За £ 40 млн это просто невероятный трансфер. Но у Пепа вратарь должен уметь играть чуть ли не в полузащите.

    Я думаю, поэтому Энрике и избавился от него: Доннарумма не силён в игре ногами. Я просто не вижу его вратарём Манчестер Сити», — приводит слова Скоулза Metro.

    • В прошедшем сезоне Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, в 17-и из которых сыграл на ноль.

