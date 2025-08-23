Осинькин: Счет в матче «Локомотив» — «Ростов» по игре

Бывший главный тренервысказался о ничьей в матче(3:3).

«Наверное, в первом тайме "Локомотив" выглядел убедительнее. Но во втором тайме, конечно, в какой‑то момент давление со стороны "Ростова" было уже такое, что они начали создавать моменты. И второй тайм остался за ними. Ну и в целом ощущение такое, что счет по игре, хотя матч мог закончиться в любую сторону. Если оценить то количество моментов, которые были во время игры, можно сказать, что счет по игре. Но "Ростов", конечно, спас ее», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Ростов» — на 14-й позиции (4).