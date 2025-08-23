1-й таймМанчестер Сити — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду Силва«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
  • 13:15
    • Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
  • 13:43
    • Роберт Левандовский готов сыграть за «Барселону»
  • 13:38
    • Фабрицио Романо: «Наполи» продвинулись в переговорах по трансферу Хейлунна
  • 12:56
    • The Sun: Жозе Моуриньо интересен клубу Английской Премьер-лиги
  • 07:00
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Во втором туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» на стадионе «Этихад». Начало игры в 14:15 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В первом туре обе команды разжились тремя очками. «Ман Сити» на выезде не заметил «Вулверхэмптон», а «Тоттенхэм» дома разгромил «Бернли». Теперь «горожане» и «шпоры» входят в первую четверку.

    Последняя встреча команд прошла в феврале прошлого сезона. Тогда «Сити» с минимальным счетом 1:0 победил. Перед этим «шпоры» дважды подряд нанесли команде Гвардиолы поражение.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают поставить на победу «Ман Сити» за 1.53, а на победу «Тоттенхэма» они задрали коэффициенты до 6.00.

    • На сайте LiveSport вышел прогноз на поединок, в котором эксперты предложили ставки на игру.

    • Искусственный интеллект

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» вновь не проиграет «Ман Сити» на «Этихаде»?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Ждем много голов
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Смогут ли махачкалинцы сдержать атаку «Зенита»?
  • «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры