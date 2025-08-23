В первом туре обе команды разжились тремя очками. «Ман Сити» на выезде не заметил «Вулверхэмптон», а «Тоттенхэм» дома разгромил «Бернли». Теперь «горожане» и «шпоры» входят в первую четверку.
Последняя встреча команд прошла в феврале прошлого сезона. Тогда «Сити» с минимальным счетом 1:0 победил. Перед этим «шпоры» дважды подряд нанесли команде Гвардиолы поражение.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают поставить на победу «Ман Сити» за 1.53, а на победу «Тоттенхэма» они задрали коэффициенты до 6.00.
- На сайте LiveSport вышел прогноз на поединок, в котором эксперты предложили ставки на игру.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.