Во втором туре английской Премьер-лигиприметна стадионе «Этихад». Начало игры в 14:15 мск.

В первом туре обе команды разжились тремя очками. «Ман Сити» на выезде не заметил «Вулверхэмптон», а «Тоттенхэм» дома разгромил «Бернли». Теперь «горожане» и «шпоры» входят в первую четверку.

Последняя встреча команд прошла в феврале прошлого сезона. Тогда «Сити» с минимальным счетом 1:0 победил. Перед этим «шпоры» дважды подряд нанесли команде Гвардиолы поражение.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают поставить на победу «Ман Сити» за 1.53, а на победу «Тоттенхэма» они задрали коэффициенты до 6.00.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

