Кейн — о победе «Баварии»: Нам удалось начать сезон с громкого заявления

Нападающийвысказался о разгромной победе своей команды в матче 1-го тура Бундеслиги против(6:0).

В этом матче Кейн оформил хет-трик, забив свои голы на 64-й, 74-й и 78-й минутах.

«Был ли это идеальный вечер для "Баварии"? Ещё бы — 6:0 в первом же матче сезона! Мы хотели начать сезон с громкого заявления, именно это нам и удалось. Мы были сильны во всех отношениях и можем быть очень довольны.

Впечатления от игры с Олисе и Диасом? Здорово играть с ними обоими. Я играю с Майклом уже год и чувствую, что наша связь на поле становится всё крепче и крепче. Он был великолепен в первом тайме, забив столько голов. Лучо (Диас) здесь всего несколько недель, но мне кажется, что мы сразу же хорошо наладили контакт. Сегодня он отдал мне две голевые передачи и сам забил отличный гол. Это было полезно для ребят и очень помогло им обрести уверенность в себе», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

В следующем матче Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Аугсбурга» 30-го августа.