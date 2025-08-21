ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав БатуринВладислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
  • 08:38
    • Романо: Эзе переходит в «Арсенал» за 69 млн евро
  • 07:06
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
  • 09:20
    • Александрова пробилась в четвертьфинал соревнований в Монтеррее
  • 07:27
    • Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»
  • 23:53
    • «Фенербахче» и «Бенфика» не выявили сильнейшего в квалификации Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Бубнов: У «Спартака» есть предпосылки подняться вверх по таблице

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший футболист Александр Бубнов считает, что «Спартак» сможет прибавить. По его мнению, подопечные Деяна Станковича поднимутся по турнирной таблице РПЛ.

    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович

    «Когда у Станковича дела плохи были, обсуждали кандидатуры. А сейчас у него уже всё хорошо? Сейчас пока хорошо. Хорошо по игре. Если он так будет играть, как вот он сейчас две игры сыграл, он поднимется.

    Если "Динамо" будет дальше играть и улучшать реализацию, Карпин тоже поднимется? Для этого предпосылок нет. А у "Спартака" есть. Именно по игре», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб набрал 5 очков в пяти встречах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Группа лидеров «Фиорентины» принесёт победу команде?
  • «Полесье» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Нас ждет унылое зрелище
  • «Андерлехт» — АЕК Афины. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Маккаби» нанесет новое поражение киевлянам?
  • «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Андерлехт — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шахтер — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Носкова — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шнайдер — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры