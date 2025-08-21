Бубнов: У «Спартака» есть предпосылки подняться вверх по таблице

Бывший футболистсчитает, что «Спартак» сможет прибавить. По его мнению, подопечныеподнимутся по турнирной таблице РПЛ.

«Когда у Станковича дела плохи были, обсуждали кандидатуры. А сейчас у него уже всё хорошо? Сейчас пока хорошо. Хорошо по игре. Если он так будет играть, как вот он сейчас две игры сыграл, он поднимется.

Если "Динамо" будет дальше играть и улучшать реализацию, Карпин тоже поднимется? Для этого предпосылок нет. А у "Спартака" есть. Именно по игре», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

«Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб набрал 5 очков в пяти встречах.