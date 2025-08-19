«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Оналйн, прямая трансляция

Во вторник, 19 августа, состоится полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» встретится с «Аль-Иттихадом» на нейтральном поле в Гонконге. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. Саудовская Аравия. Суперкубок Аль-Наср — Аль-Иттихад 1:1 Аль-Наср: Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Абдулла аль-Хайбари, Марсело Брозович, Айман Яхья, Жоау Фелиш, Кингсли Коман, Садио Мане, Криштиану Роналду, Bento, Nawaf Al-Boushal Аль-Иттихад: Саад аль Муса, Муханнад Аль-Шанкити, Н’Голо Канте, Фабиньо, Уссем Ауа, Перейра Данилу, Марио Митай, Карим Бензема, Стивен Бергвейн, Мусса Диаби, Hamed Al-Shanqiti

Ход матча

27' Как изменится игра «Аль-Насра» после удаления? Гости пошли в атаку!

25' Кажется Юсеф вернётся в игру, а вот автор первого гола Садио Мане получает красную карточку! На живот наступил сенегалец вратарю шипами.

24' Судья пошёл смотреть ВАР! Неужели удалят Мане?

23' Юсеф сыграл на выходе, Мане не успевал, но шёл до конца в итоге задел бедро голкипера гостей шипами. Требуется помощь вратарю «Аль-Иттихада».

21' Горячий матч у нас, много моментов, много и борьбы. Феликс боролся в центре с Фабиньо и сфолил. Фабиньо считает, что была отмашка.

20' Коман мог забивать ударом с лёта после навеса с левого фланга. Подвела реализация.

19' Подача в штрафную и Данило бил головой, но мяч пошёл намного выше ворот.

19' Бергвейн зарабатывает штрафной на левом фланге, Бушал фолил.

18' Криштиану Роналду неплохо обыграл соперника на фланге, но навесил на Феликса уже неточно.

17' Гол проверяют на оффсайд, чисто!

16' ГОООЛ!!! 1:1! Стивен Бергвейн сравнивает счёт с передачи Мусы Диаби. Крепски не успел сыграть на выходе и новичок готсей закатил мяч уже в пустые ворота.

14' Снеизили темп команды, чтобы немного отдохнуть и присмотреться к соперникам.

13' Брозович снова на подаче и Фабиньо смахивает мяч головой подальше от штрафной.

13' Брозович разыгрывает угловой пасом назад. Дале после перевода мяча в штрафную, тот после серии рикошетов снова отправляется на угловой.

12' Воодушевились хозяева после гола. Дальний удар Роналду был накрыт защитником ещё до штрафной. Будет уголовой.

10' ГОООЛ!!! 1:0! Садио Мане забивает с навеса Брозовича с левого фланга! На ногу ловко поймал мяч сенегалец и голкипер «Иттихада» неудачно отбил мяч, который закатился в нижний угол.

9' Брозович отдал на Мане, тот по своему любимомулевому флангу прошёл вперёд, уйдя от Канте. А потом был спорный момент, показалось, что сенегальца приняли на бедро, но судья молчит.

8' Пока мяч контролирует банда Бензема, игроки хозяев пытаются прессинговать, не давая атаке развиться.

7' Ну что, на первых минутах активнее гости. На этот раз Крепски сыграл удачно на выходе после подачи углового.

6' Едва не привёз гол сейчас вратарь «Аль-Насра»! Прямо на ногу Бензема отдал мяч Крепски, француз перехватил мяч и пробил следующим же касанием — мяч прошёл рядом с нижним углом.

5' Серия взаимных оршибок в центре поля от обеих команд.

4' Коман бил из штрафной в окружении защитников, мяч пошёл совсем неточно на трибуны.

3' Свисток. Мяч попал в руку Нголо Канте по мнению судьи — скамейка «Иттихада» недовольна.

2' Неточный навес Диаби на Криштиану — португальцу приходится догонять мяч только у углового флажка.

1' Активное начало и Бензема едва не прорвался к воротам с правого полу-фланга, но его остановил новичок хозяев Мартинез.

'1 Судья запускает секундомер! Суперкубок стартует: «Аль-Наср Эр-Рияд» и «Аль-Иттихад Джидда» начинают своё противостояние!

Перед матчем

14:59 Пока такое ощущение, что стадион заполнен только наполовину.

14:59 Звучит гимн Саудовской Аравии.

14:58 Капитаны команд Криштиану Роналду и Карим Бензема выводят своих партнёров на поле, матч скоро начнётся.

14:50 Команды уже закончили разминку.

14:40 Судить матч будет Халид Аль-Тураис.

14:30 Матч пройдёт на нейтральном поле в Гонконге, на стадионе «Гонконг Стэдиум», вмещающем 40000 зрителей.

Стартовые составы команд

«Аль-Наср»: Крепски, Симакан, Иньиго Мартинез, Брозович, Аль-Хайбари, Бушаль, Яхья, Феликс, Мане, Коман, Роналду

«Аль-Иттихад»: Юсеф, Данило, Аль-Шанкити, Аль-Муса, Митай, Канте, Фабиньо, Ауар, Диаби, Бергвейн, Бензема

«Аль-Наср»

Клуб из Эр-Рияда не оправдал ожидания болельщиков и завершил предыдущий чемпионат Саудовской Аравии на третьем месте. Это привело к увольнению итальянского главного тренера Стефано Пиоли, который в итоге не долго задержался у шейхов и вернулся на родину. В июле новым главным тренером «Аль-Насра» был назначен португальский специалист Жорже Жезуш. Это приглашение, по его словам, было связано с присутствием в команде Криштиану Роналду. Жезуш также отметил, что многие не до конца понимают масштаб личности Роналду и его влияние на людей, которые ради фото с ним готовы стоять в очереди часами. Он выразил уверенность в том, что сможет помочь Роналду и команде добиться успехов в Саудовской Аравии. Сам же португальский нападающий недавно развеял все слухи о своём будущем, продлив контракт «Аль-Насром» ещё на 2 года.

В рамках подготовки к предстоящему сезону 2025/26 команде Жорже Жезушу пришлось провести четыре товарищеских матча. Команда показала впечатляющий результат: одержала победы в первых трёх матчах против «СК Ст. Йоханн», «Тулузы» и «Риу-Аве», прежде чем уступила испанской «Альмерии» со счётом 3:2. Криштиану Роналду демонстрирует хорошую форму, забив шесть голов в последних трех матчах, включая хет-трик в ворота «Риу Аве» и дубль в ворота «Альмерии». Португалец постарается сохранить этот импульс в предстоящем соревновании.

Арабские шейхи не собираются останавливаться в своих тратах, и забивать легендарному португальцу в следующем сезоне помогут звёздные новички атаки: Кингсли Коман, перешедший из «Баварии» за 25 млн. Евро и Жоао Феликс, перешедший из «Челси» за 30 млн. Полузащитник «Аль-Насра» Сами Аль-Наджаи по-прежнему не играет из-за травмы передней крестообразной связки, несмотря на то, что выступал с командой в турне. Новичок Иньиго Мартинес, как ожидается, составит с Абдуллой Аль-Амри дуэт в центре защиты.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» завоевал свой шестой титул чемпиона Саудовской Аравии, заняв первое место в предыдущем сезоне. Команда Лорана Блана опередила на восемь очков, расположившийся на втором месте «Аль-Хиляль». Так же был завоёван Кубок Короля — в финале была повержена «Аль-Кадсия» со счётом 3:1.

Однако летние товарищеские матчи заставляют усомниться в готовности команды из Джидды перед новым сезоном, поскольку они потерпели поражения от «Фенербахче», «Фулхэма» и «Портимоненсе», одержав всего одну победу над португальской «Лейрией». Команда Блана пока не показала себя так же активно на трансферном рынке, как её сегодняшний оппонент, но обладает сыгранным составом, все звёзды остались в команде. Самые дорогие приобретения пока были сделаны на внутреннем рынке и не вызвали много обсуждений. Среди них переходы правого защитника Ахмеда Аль-Джулайдана и центрального полузащитника Хамеда Аль-Гамади.

У «Аль-Иттихад» в этом матче не сыграет вратарь Предраг Райкович из-за мышечной травмы, а участие защитника Хассана Кадеша остается под вопросом. Отсутствие игроков обороны, которая и так выглядит нестабильно, добавит головной боли Лорану Блану. Зато впереди дела лучше: Карим Бензема , забивший 21 гол в прошлом сезоне и приведший команду к победе в национальном чемпионате, вновь станет центральной фигурой в нападении. Другие звёздные игроки атаки, такие как Мусса Диаби и Абдерразак Хамдалл, Усейн Ауар и Стивен Бергвейн также доступны для тренера.

Личные встречи

До матча во вторник эти две команды встречались 41 раз. «Аль-Наср» выиграл 13 из этих матчей, 11 завершились вничью, а «Аль-Иттихад» выиграл оставшиеся 17 игр. Последняя игра внутреннего чемпионата в Ар-Рияде завершилась гостевой победой «Аль-Иттихада» со счётом 3:2. В последнее время эти противостояния богаты на голы, и очень редко в итоговом счёте можно увидеть цифру «0». Так же и сегодня обе команды будут стремиться к победе, чтобы выйти в финал и получить шанс на завоевание первого титула в сезоне.

