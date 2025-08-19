ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Команда Роналду будет торопиться

    Аль-Наср — Аль-Иттихад: прогноз на футбол и ставка за 2.14

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»
    Криштиану Роналду
    19 августа в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Саудовская Аравия. Суперкубок 19 Августа 2025 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 15:00 Аль-Иттихад

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» провалил минувший чемпионат. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Наср» на 5 очков отстал от второй позиции. А вот отличились игроки команды 80 результативными ударами в 34 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Наср» уступил «Альмерии» (2:3).

    До того команда учинила разгром «Риу Аве» (4:0). А вот поединок с «Тулузой» завершился трудной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Наср» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Наср» нынче смотрится весьма выгодно. До последней коллизии команда добыла 3 победы кряду.

    Причем «Аль-Наср» традиционно неудачно противостоит «Аль-Иттихаду». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Криштиану Роналду и компания твердо намерены пробиться в финал.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» прошедший сезон провел великолепно. Команда стала чемпионом Саудовской Аравии.

    Причем «Аль-Иттихад» на 8 зачетных баллов опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 34 поединках.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Иттихад» уступил «Портимоненсе» (0:1).

    До того команда была бита «Фулхэмом» (2:4). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Фенербахче» (0:4).

    При этом «Аль-Иттихад» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» нынче выглядит бледновато. Команда уступила в трех своих последних поединках.

    При этом «Аль-Иттихад» летом смотрится крайне неубедительно. Да и пропустила команда 10 мячей в трех спаррингах.

    Зато «Аль-Иттихад» одолел «Аль-Наср» в двух последних очных поединках. Вот только в нынешней диспозиции команде будет чрезвычайно сложно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Наср» до последней коллизии победил 3 раза подряд

    • «Аль-Иттихад» уступил в 3 своих последних матчах

    • «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 4.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.63.

    Прогноз: «Аль-Наср» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка начнет поединок максимально агрессивно.

    Команда Роналду существенно усилилась в летнее межсезонье, к тому же соперник нынче явно не преуспевает в плане игры и результатов.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.62

    Аль-Наср — Аль-Иттихад: прогноз и ставка за 2.14, статистика, коэффициенты матча 19.08.202515:00. Команда Роналду будет торопиться
