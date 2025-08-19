Аль-Наср — Аль-Иттихад: прогноз на футбол и ставка за 2.14

19 августа в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» провалил минувший чемпионат. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Наср» на 5 очков отстал от второй позиции. А вот отличились игроки команды 80 результативными ударами в 34 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Наср» уступил «Альмерии» (2:3).

До того команда учинила разгром «Риу Аве» (4:0). А вот поединок с «Тулузой» завершился трудной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Наср» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Наср» нынче смотрится весьма выгодно. До последней коллизии команда добыла 3 победы кряду.

Причем «Аль-Наср» традиционно неудачно противостоит «Аль-Иттихаду». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Криштиану Роналду и компания твердо намерены пробиться в финал.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» прошедший сезон провел великолепно. Команда стала чемпионом Саудовской Аравии.

Причем «Аль-Иттихад» на 8 зачетных баллов опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 34 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Иттихад» уступил «Портимоненсе» (0:1).

До того команда была бита «Фулхэмом» (2:4). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Фенербахче» (0:4).

При этом «Аль-Иттихад» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Иттихад» нынче выглядит бледновато. Команда уступила в трех своих последних поединках.

При этом «Аль-Иттихад» летом смотрится крайне неубедительно. Да и пропустила команда 10 мячей в трех спаррингах.

Зато «Аль-Иттихад» одолел «Аль-Наср» в двух последних очных поединках. Вот только в нынешней диспозиции команде будет чрезвычайно сложно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» до последней коллизии победил 3 раза подряд

«Аль-Иттихад» уступил в 3 своих последних матчах

«Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 4.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.38 и 2.63.

Прогноз: «Аль-Наср» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка начнет поединок максимально агрессивно.

Команда Роналду существенно усилилась в летнее межсезонье, к тому же соперник нынче явно не преуспевает в плане игры и результатов.

Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.62