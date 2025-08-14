ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 13:05
    • В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
  • 15:52
    • «Зенит» и «Сьон» вновь проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге
  • 13:49
    • «СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»
  • 13:35
    • УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг перед стартом нового сезона
    «Лозанна» прошла «Астану» в квалификации Лиги конференций

    «Астана» — «Лозанна»: счет матча 0:2, обзор голов

    В ответном матче квалификации Лиги конференций «Астана» в родных стенах проиграла «Лозанне» со счетом 0:2.

    «Астана» — «Лозанна»
    «Астана» — «Лозанна»

    Беятт Лекойере и Гауссу Диаките поразили ворота казахстанцев и принесли своей команде победу.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Астана — Лозанна 0:2
    Голы: 0:1 Beyatt Lekweiry (48'), 0:2 Gaoussou Diakite (66') Астана: Мухаммеджан Сейсен, Карло Бартолец, Ян Вороговский (Дмитрий Шомко, 83'), Марин Томасов (Нурали Жаксылык, 72'), Иван Башич, Макс Эбон, Назми Грипши (Абзал Бейсебеков, 72'), Усман Камара (Дритон Цамай, 72'), Джеффри Чинеду (Рамазан Каримов, 83'), Branimir Kalaica, Kipras Kazukolovas Лозанна: Карло Летица, Брандон Соппи, Брайан Око, Ноэ Дюссенн, Оливьер Кустодио, Кали Мамаду Сене (Натан Батлер-Ойедеджи, 69'), Gaoussou Diakite (Alban Ajdini, 90'), Beyatt Lekweiry (Papa Souleymane N'Diaye, 69'), Jamie Roche, Morgan Poaty, Kevin Mouanga (Hamza Abdallah, 77') Предупреждения: Иван Башич (15'), Ян Вороговский (41')

    «Астана» покинула Лигу конференций, а вот «Лозанна» в финале квалификации сыграет с сильнейшим в паре «Сент-Патрикс» — «Бешикташ» (первый матч — 1:4).

