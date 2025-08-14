«Лозанна» прошла «Астану» в квалификации Лиги конференций

«Астана» — «Лозанна» Фото: globallookpress.com
Беятт Лекойере и Гауссу Диаките поразили ворота казахстанцев и принесли своей команде победу.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Астана — Лозанна 0:2
Голы: 0:1 Beyatt Lekweiry (48'), 0:2 Gaoussou Diakite (66') Астана: Мухаммеджан Сейсен, Карло Бартолец, Ян Вороговский (Дмитрий Шомко, 83'), Марин Томасов (Нурали Жаксылык, 72'), Иван Башич, Макс Эбон, Назми Грипши (Абзал Бейсебеков, 72'), Усман Камара (Дритон Цамай, 72'), Джеффри Чинеду (Рамазан Каримов, 83'), Branimir Kalaica, Kipras Kazukolovas Лозанна: Карло Летица, Брандон Соппи, Брайан Око, Ноэ Дюссенн, Оливьер Кустодио, Кали Мамаду Сене (Натан Батлер-Ойедеджи, 69'), Gaoussou Diakite (Alban Ajdini, 90'), Beyatt Lekweiry (Papa Souleymane N'Diaye, 69'), Jamie Roche, Morgan Poaty, Kevin Mouanga (Hamza Abdallah, 77') Предупреждения: Иван Башич (15'), Ян Вороговский (41')
«Астана» покинула Лигу конференций, а вот «Лозанна» в финале квалификации сыграет с сильнейшим в паре «Сент-Патрикс» — «Бешикташ» (первый матч — 1:4).