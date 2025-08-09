ПСЖ объявил о подписании контракта с Шевалье

Голкиперперешел из. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Стало известно, что Шевалье подписал контракт с ПСЖ до лета 2030-го года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, парижане заплатили «Лиллю» 40 млн евро за этот трансфер.

«Я — ребёнок, живущий своей мечтой. С самого детства я мечтал играть на самом высоком уровне. Я хотел бы поблагодарить президента Насера Аль-Хелаифи, Луиса Кампоса и тренера Луиса Энрике, весь тренерский штаб и всех, кто усердно работал, чтобы я попал в "Пари Сен-Жермен". Я очень рад быть здесь. Я буду носить эту футболку со страстью и амбициями», — сказал Шевалье пресс-службе ПСЖ.

В прошедшем сезоне голкипер провел за «Лилль» 34 матча в Лиге 1, в которых 11 раз сыграл «на ноль».