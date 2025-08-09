2-й таймАхмат — ЗенитОнлайн
    Станислав Черчесов«Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:21
    • ПСЖ объявил о подписании контракта с Шевалье
  • 22:07
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 19:58
    • Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
  • 21:49
    • Дубль Де Брейне помог «Наполи» обыграть «Жирону»
  • 20:35
    • Голы Альвареса и Гризманна помогли «Атлетико» обыграть «Ньюкасл»
    ПСЖ объявил о подписании контракта с Шевалье

    Голкипер Люка Шевалье перешел из «Лилля» в ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

    Люка Шевалье перешел в ПСЖ
    Люка Шевалье перешел в ПСЖ

    Стало известно, что Шевалье подписал контракт с ПСЖ до лета 2030-го года.

    По данным инсайдера Фабрицио Романо, парижане заплатили «Лиллю» 40 млн евро за этот трансфер.

    «Я — ребёнок, живущий своей мечтой. С самого детства я мечтал играть на самом высоком уровне. Я хотел бы поблагодарить президента Насера Аль-Хелаифи, Луиса Кампоса и тренера Луиса Энрике, весь тренерский штаб и всех, кто усердно работал, чтобы я попал в "Пари Сен-Жермен". Я очень рад быть здесь. Я буду носить эту футболку со страстью и амбициями», — сказал Шевалье пресс-службе ПСЖ.

  • Невидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка
  • Доннарумма, Эдерсон, Меньян — элита, но клубы ведут себя так, будто их можно заменить любым голкипером
  • 07/08/2025

    • В прошедшем сезоне голкипер провел за «Лилль» 34 матча в Лиге 1, в которых 11 раз сыграл «на ноль».

