    Стали известны номинанты на награду имени Льва Яшина

    Стали известны имена претендентов на награду имени Льва Яшина, вручаемую лучшему вратарю года в мировом футболе.

    Эмилиано Мартинес
    Эмилиано Мартинес

    В список номинантов вошли: Алисон («Ливерпуль»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Люка Шевалье («ПСЖ»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Облак(«Атлетико» Мадрид), Давид Райя («Арсенал»), Матц Селс («Ноттингем Форест») и Ян Зоммер («Интер»).

    В 2024 году победителем стал Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы». Первым обладателем награды имени Льва Яшина был Алисон Бекер.

    Трофей Яшина вручается с 2019 года одновременно с «Золотым мячом» и назван в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина.

