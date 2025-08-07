Стали известны номинанты на награду имени Льва Яшина

Стали известны имена претендентов на награду имени, вручаемую лучшему вратарю года в мировом футболе.

В список номинантов вошли: Алисон («Ливерпуль»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Люка Шевалье («ПСЖ»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Облак(«Атлетико» Мадрид), Давид Райя («Арсенал»), Матц Селс («Ноттингем Форест») и Ян Зоммер («Интер»).

В 2024 году победителем стал Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы». Первым обладателем награды имени Льва Яшина был Алисон Бекер.

Трофей Яшина вручается с 2019 года одновременно с «Золотым мячом» и назван в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина.