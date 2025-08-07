«Омония» разгромила «Араз», «Арис» и АЕК сыграли вничью в ЛК

Завершились три первых матча квалификации Лиги конференций.

Азербайджанский «Араз» потерпел дома разгромное поражение со счетом 0:4 от кипрской «Омонии».

Дублем в этом матче отметился нападающий Лойзос Лойзу (13-я, 22-я), также забивали Эвандро (55-я) и знаменитый черногорский форвард Стеван Йоветич (58-я), которому сейчас 35 лет.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Араз-Нахчыван — Омония 0:4 Голы: 0:1 Лойзос Лойзу (13'), 0:2 Лойзос Лойзу (22'), 0:3 Ewandro Costa (55'), 0:4 Стеван Йоветич (58') Араз-Нахчыван: Кристиан Аврам, Патрик Андраде, Шарль Боли (Nuno Rodrigues, 25'), Вандерсон, Ба-Муака Симакала, Bruno Franco, Bakhtiyar Hasanalizada (Рахил Мамедов, 76'), Issouf Paro (Гара Гараев, 46'), Urfan Abbasov (Омер Булудов, 76'), Bar Cohen (Амиду Кейта, 46'), F.Santos Омония: Янис Кусулос, Фотис Кицос, Николас Панайоту, Сену Кулибали, Яннис Масурас, Фабиано, Эвандро (Карел Эйтинг, 86'), Матео Марич, Стеван Йоветич (Мариуш Стемпиньски, 70'), Лойзос Лойзу (Ангелос Неофиту, 82'), Вилли Семедо (Альфа Дионку, 82')

Литовский «Жальгирис» уступил на своем поле болгарской «Арде» — 0:1.

Автором единственного мяча на 53-й минуте стал Александр Вутов. Хозяева со 2-й минуты играли в меньшинстве после удаления Дамьяна Павловича.

Кипрский «Арис» и греческий АЕК не выявили победителя — 2:2.

За хозяев отличились Андроникос Какоулис и Коннор Голдсон. За команду Марко Николича забивали Роберто Перейра и Фелипе Релвас.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле в перерыве матча и не отметился результативными действиями.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Арис Лимасол — АЕК Афины 2:2 Голы: 0:1 Роберто Перейра (9'), 0:2 Филипе Релвас (14'), 1:2 Андроникос Какулис (18'), 2:2 Коннор Голдсон (31') Арис Лимасол: Вана, Стив Яго, Коннор Голдсон, Леон Балогун, Андерсон Коррейя, Адам Мархиев, Харалампос Харалампус, Росс Маккосленд (Кажу, 86'), Андроникос Какулис (Александр Кокорин, 46'), Георгий Квилитая (Rody Junior Effaghe, 77'), Jade Sean Montnor (Михлали Маямбела, 46') АЕК Афины: Томас Стракоша, Ароль Мукуди, Филипе Релвас, Лазарос Рота, Зини (Абубакари Койта, 56'), Петрос Манталос (Орбелин Пинеда, 56'), Рэзван Марин (Дерек Кутеса, 67'), Роберт Любичич (Мият Гачинович, 67'), Роберто Перейра (Йенс Йонссон, 90'), Францди Пьерро, Stavros Pilios

Ответные встречи состоятся 14 августа на поле сегодняшних гостей.