«Динамо» стартовало в этом отборе с победы над «Хамруном». Киевляне оформили две победы и без труда прошли в третью стадию.
«Пафос» играл с «Маккаби» Тель-Авив. Киприотам было непросто и все решил один мяч, забитый в ответном поединке.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Динамо» и «Пафос» еще не встречались. Сложно предположить, как сложится первая игра команд. Но киевлян вполне можно считать фаворитом.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.76 на «Динамо» и 4.35 на «Пафос», ничья оценивается коэффициентом 3.55.
- На LiveSport считают, что «Динамо» может сделать разницу за счет своей результативной игры. Подробнее в прогнозе.
- Искусственный интеллект пошел против системы и предсказал победу «Пафоса» 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Пафос» смотрите на LiveCup.Run
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