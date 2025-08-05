5 августа польский Люблин примет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевскоесыграет с кипрским. Начало в 21:00 мск.

«Динамо» стартовало в этом отборе с победы над «Хамруном». Киевляне оформили две победы и без труда прошли в третью стадию.

«Пафос» играл с «Маккаби» Тель-Авив. Киприотам было непросто и все решил один мяч, забитый в ответном поединке.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Динамо» и «Пафос» еще не встречались. Сложно предположить, как сложится первая игра команд. Но киевлян вполне можно считать фаворитом.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.76 на «Динамо» и 4.35 на «Пафос», ничья оценивается коэффициентом 3.55.

На LiveSport считают, что «Динамо» может сделать разницу за счет своей результативной игры. Подробнее в прогнозе.

Искусственный интеллект пошел против системы и предсказал победу «Пафоса» 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Пафос» смотрите на LiveCup.Run

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