20:00Мальме — КопенгагенОнлайн
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    «Динамо» — «Пафос»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Украины Динамо Киев Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    5 августа польский Люблин примет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» сыграет с кипрским «Пафосом». Начало в 21:00 мск.

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    «Динамо» стартовало в этом отборе с победы над «Хамруном». Киевляне оформили две победы и без труда прошли в третью стадию.

    «Пафос» играл с «Маккаби» Тель-Авив. Киприотам было непросто и все решил один мяч, забитый в ответном поединке.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Динамо» и «Пафос» еще не встречались. Сложно предположить, как сложится первая игра команд. Но киевлян вполне можно считать фаворитом.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.76 на «Динамо» и 4.35 на «Пафос», ничья оценивается коэффициентом 3.55.

    • На LiveSport считают, что «Динамо» может сделать разницу за счет своей результативной игры. Подробнее в прогнозе.

    • Искусственный интеллект пошел против системы и предсказал победу «Пафоса» 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Пафос» смотрите на LiveCup.Run

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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