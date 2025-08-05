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    Динамо Киев — Пафос. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Пафос»
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    «Динамо» Киев — «Хамрун»
    Киевское «Динамо» сыграет дома против «Пафоса» из Кипра в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 5 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «Пафос», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 05 Августа 2025 года

    Динамо К

  • Киев
    •  Динамо К 21:00 Пафос

    Пафос

  • Пафос
    •

    «Динамо» Киев

    Турнирная таблица: Киевское «Динамо» с победы стартовала в новом сезоне чемпионата Украины. В 1 туре чемпион с минимальным счетом переиграл «Верес» (1:0). Еднственный и победный гол за киевлян забил Николай Шапаренко. Турнирная таблице в Премьер-лиге пока формируется, «динамовцы» набрали первые 3 очка в сезоне.

    Последние матчи: «Динамо» Киев во втором раунде Лиги чемпионов одержало уверенную победу над мальтийским чемпионом — командой «Хамрун», отгрузив в ворота соперника 6 безответных мячей (3:0 — дома, 3:0 — в гостях).

    Динамо К — Пафос: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Киевский клуб выдаёт победную серию из трёх матчей, включая матчи Лиги чемпионов и чемпионата Украины.

    «Пафос»

    Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Кипра ещё не стартовал, игру 1 тура «Пафос» проведёт дома против «Эносиса» 23 августа.

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    • Последние матчи: «Пафос» пробился в третий раунд Лиги чемпионов, отдав все силы в противостоянии с «Маккаби» из Тель-Авива (1:1 — дома, 1:0 — в гостях). Победу в выездной встрече, а вместе с ней и путевку в следующий отборочный раунда ЛЧ принёс гол на 40-й минуте в исполнении Жажа.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Пафос» не проигрывает на протяжении пяти матчей: в Лиге чемпионов и товарищеских матчах киприоты одержали две победы и три матча сыграли вничью.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Киев обыграло мальтийский «Хамрун» в Лиге чемпионов (6:0)

    • «Пафос» оказался сильнее «Маккаби» из Тель-Авива (2:1)

    • «Динамо» Киев и «Пафос» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.75, а победа «Хамруна» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: В среднем за игру «Пафос» забивает один мяч, но и пропускает один гол за игру. Линия атаки у киевского «Динамо» тоже играет на высоте, это показали матчи в Лиге чемпионов и чемпионате Украины. Так что наша ставка — обе команды обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: «Динамо» в среднем за матч забивает 2 мяча, так что можно сыграть на результативной и победной игре киевлян.

    Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом  2.50.

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    Динамо Киев — Пафос: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 05.08.202521:00. Киевляне не оставят ворота киприотов на замке?
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