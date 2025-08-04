Шаронов: Игра «Динамо» — это не то, что хотел видеть Карпин

Экс-наставникподелился мнением об игре московскогопод руководством

«То, что было в "Ростове" — это одно, а в "Динамо" — совершенно другое. Я вижу, чего хочет Карпин. И Валерий Георгиевич сам говорит, что у них не получилось то, что задумывали с "Краснодаром".

Понятно, что эта игра и набор очков со стороны "Динамо" — это не то, что хотел видеть Валерий Георгиевич. Посмотрим, как быстро он выстроит игру и будет добиваться нужных результатов», — сказал Шаронов Чемпионату.

Напомним, что «Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 3-го тура РПЛ. «Бело-голубые» занимают 10-е место в таблице с 4 очками в активе.