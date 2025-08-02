«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого сыграл результативную ничью

Матч 19-го тура китайской Суперлиги, которым руководит российский тренер, завершился ничьей 4:4.

На 14-й минуте хозяева открыли счет благодаря точному удару защитника Нене. В середине первого тайма полузащитник Ло Цзин увеличил преимущество «Юньнань Юйкунь», а на 33-й минуте защитник Оскар Мариту сделал счёт разгромным — 3:0.

В компенсированное время первого тайма полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Гао Тяньи сумел отыграть один мяч. После перерыва счёт начал сокращать защитник Цзян Шэнлун, а на 65-й минуте нападающий Педро вновь увеличил разрыв до 4:1.

Однако гости не сдались: на 77-й минуте Юй Ханьчао забил второй мяч «Шанхай Шэньхуа», а через четыре минуты нападающий Андре с пенальти сделал счет в матче равным — 4:4.

После 19 матчей «Шанхай Шэньхуа» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице китайской Суперлиги под руководством Леонида Слуцкого. «Юньнань Юйкунь» с 26 очками располагается на восьмой позиции.