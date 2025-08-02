Юрий Семин высказался о главной проблеме российского футбола

Бывший главный тренери сборной Россииотметил, что главной проблемой российского футбола является слабая подготовка молодых игроков.

«Главная проблема российского футбола — уровень подготовки игроков в школах и академиях. Уверен, что начинать нужно отсюда. У нас появляются талантливые игроки, но часто они не раскрываются полностью», — цитирует Семина Sport24.

Под руководством Семина «Локомотив» стал трехкратным чемпионом России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз выигрывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.

В последний период на посту главного тренера в московском клубе с 2016 по 2020 годы Семин ровел 147 матчей, одержав 75 побед, сыграв 30 раз вничью и потерпев 42 поражения.