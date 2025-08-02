«СЭ»: Виллиан Роша завершает переход в «Аль-Джазиру» из ЦСКА

Защитникзавершает переход в клуб из ОАЭ

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок уже прибыл в Эмираты и проходит медицинский осмотр перед подписанием контракта. По информации СМИ, «Аль-Джазира» предложила московскому клубу за 30-летнего бразильца 6 миллионов евро.

Виллиан Роша присоединился к ЦСКА в сентябре 2022 года, перейдя из «Портимоненсе». За это время он провел 106 матчей во всех турнирах, забил семь голов, отдал девять результативных передач.

Вместе с армейским клубом защитник дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны.