«Милан» и «Наполи» — главные претенденты на Дарвина Нуньеса

Итальянский клубпроявляет серьёзный интерес к нападающемув качестве усиления атаки.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» и «Наполи» — главные претенденты на уругвайского футболиста, который, скорее всего, покинет «Энфилд» этим летом.

«Милан» рассматривает Нуньеса как центрфорварда, который может играть как один, так и в связке с Сантьяго Хименесом, уже приобретенным клубом. Однако главной сложностью переговоров остаётся высокая стоимость трансфера: «Ливерпуль» оценивает Нуньеса примерно в 40–45 миллионов евро.

Кроме того, Нуньес находится в конфликте с тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и хочет сменить клуб ради новых возможностей и возвращения к хорошей форме. При этом уругваец отказался от щедрых предложений от клубов Саудовской Аравии, включая «Аль-Хилаль».