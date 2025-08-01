Антон Миранчук: Хотел бы играть в России — остался бы в «Локомотиве»

Хавбек «Сьона»высказался о возможном переходе в

«У меня не было предсезонки, а в Европе она только летом. Зимой — всего лишь недельный рождественский перерыв. Я целиком пропустил время, когда все набирали базу, — и потому не мог играть 90 минут. Взаимопонимание с партнерами отлаживаю только сейчас. Плюс и тренер наш стал больше говорить по-французски, а я — по-английски.

Почему летом не перешел к Николичу в ЦСКА? Даже не рассматривал такой вариант, не мог себе позволить. Хотел бы играть в России — остался бы в "Локомотиве", но в ЦСКА бы не ушел», — сказал Антон Миранчук Sport24.