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    Антон Миранчук: Хотел бы играть в России — остался бы в «Локомотиве»

    Футбол Сьон Трансферы
    Хавбек «Сьона» Антон Миранчук высказался о возможном переходе в ЦСКА.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «У меня не было предсезонки, а в Европе она только летом. Зимой — всего лишь недельный рождественский перерыв. Я целиком пропустил время, когда все набирали базу, — и потому не мог играть 90 минут. Взаимопонимание с партнерами отлаживаю только сейчас. Плюс и тренер наш стал больше говорить по-французски, а я — по-английски.

    Почему летом не перешел к Николичу в ЦСКА? Даже не рассматривал такой вариант, не мог себе позволить. Хотел бы играть в России — остался бы в "Локомотиве", но в ЦСКА бы не ушел», — сказал Антон Миранчук Sport24.

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