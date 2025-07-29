Забарный согласовал контракт с «ПСЖ»

Илья Забарный Фото: globallookpress.com
По информации источника, парижане уверены в успехе сделки и рассчитывают достичь соглашения с англичанами. Сам Забарный уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ» — соглашение рассчитано до 2030 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить около €70 млн.
Забарный перешёл в «Борнмут» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 39 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его нынешний контракт с английским клубом действует до лета 2029 года.