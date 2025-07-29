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    Забарный согласовал контракт с «ПСЖ»

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Борнмут Трансферы
    «ПСЖ» активно ведёт переговоры о трансфере украинского защитника Ильи Забарного из английского «Борнмута». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

    Илья Забарный
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    Илья Забарный

    По информации источника, парижане уверены в успехе сделки и рассчитывают достичь соглашения с англичанами. Сам Забарный уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ» — соглашение рассчитано до 2030 года.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить около €70 млн.

    Забарный перешёл в «Борнмут» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 39 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его нынешний контракт с английским клубом действует до лета 2029 года.

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