Забарный согласовал контракт с «ПСЖ»

активно ведёт переговоры о трансфере украинского защитникаиз английского. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, парижане уверены в успехе сделки и рассчитывают достичь соглашения с англичанами. Сам Забарный уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ» — соглашение рассчитано до 2030 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить около €70 млн.

Забарный перешёл в «Борнмут» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 39 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его нынешний контракт с английским клубом действует до лета 2029 года.