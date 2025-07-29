Таранов: ЦСКА будет очень непросто найти равноценную замену Роше

Экс-футболиствысказался о возможном переходе защитника армейцев

«Что касается ухода Роши из ЦСКА, одно дело, когда человек воспитан в клубе, а совсем другое, когда человек — наёмный работник. Конечно, он приложил много усилий, чтобы ЦСКА находился на лидирующих позициях. Это столп обороны армейцев, без которого будет тяжело. Будет очень непросто найти равноценную замену. Очень жаль, что произойдёт такая потеря.

В таком случае нужно давать возможность молодёжи проявлять себя. Но мы понимаем, что у Лукина не такой большой опыт. По фактуре и бойцовским качествам Роша был одним из лучших защитников РПЛ, поэтому рано сравнивать Лукина с Виллианом», — сказал Таранов Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Роша готов покинуть ЦСКА. В прошедшем сезоне защитник провел за армейцев 26 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.