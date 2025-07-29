Киевляне не оставили шансов сопернику в первом поединке. Вполне ожидаемо, что в ответной встрече мальтийский клуб также ничего не сможет противопоставить украинской команде.
Большинство экспертов склоняется к тому, что «Динамо» одержит вторую убедительную победу и отправит «Хамрун» в Лигу Европы.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что котировки должны быть такими: 1.14 на победу «Динамо», 6.55 на ничью, 15.0 на победу «Хамруна».
- Эксперты LiveSport также ожидают увидеть от «Динамо» сильную игру и высокую результативность. В прогнозе они предложили две ставки.
- Предсказание искусственного интеллекта — разгром «Хамруна», победа «Динамо» при счете 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» Киев — «Хамрун» смотрите на LiveCup.Run.
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