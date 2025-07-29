Матч второго раунда квалификации Лиги чемпионовсостоится 29 июля в польском Люблине. начало в 21:00 мск.

Киевляне не оставили шансов сопернику в первом поединке. Вполне ожидаемо, что в ответной встрече мальтийский клуб также ничего не сможет противопоставить украинской команде.

Большинство экспертов склоняется к тому, что «Динамо» одержит вторую убедительную победу и отправит «Хамрун» в Лигу Европы.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что котировки должны быть такими: 1.14 на победу «Динамо», 6.55 на ничью, 15.0 на победу «Хамруна».

Эксперты LiveSport также ожидают увидеть от «Динамо» сильную игру и высокую результативность. В прогнозе они предложили две ставки.

Предсказание искусственного интеллекта — разгром «Хамруна», победа «Динамо» при счете 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Киев — «Хамрун» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.