Сборная Англии стала победителем женского Евро-2025

Женская сборнаяодержала победу над(1:1, 3:1 по пен.) в финальном матче Евро-2025.

В основное время матча команды обменялись голами. На 25-й минуте женская сборная Испании открыла счет благодаря голу Марионы Кальдентей.

Английская женская команда сумела сравнять счет на 57-й минуте, отличилась Алессия Руссо.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались англичанки. Победный удар на счету Клои Келли.

Женская сборная Англии после этого матча стала победителем Евро-2025. Национальная команда завоевала этот титул 2-й раз подряд.