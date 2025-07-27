Сборная Англии стала победителем женского Евро-2025

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В основное время матча команды обменялись голами. На 25-й минуте женская сборная Испании открыла счет благодаря голу Марионы Кальдентей.
Английская женская команда сумела сравнять счет на 57-й минуте, отличилась Алессия Руссо.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались англичанки. Победный удар на счету Клои Келли.
Женская сборная Англии после этого матча стала победителем Евро-2025. Национальная команда завоевала этот титул 2-й раз подряд.