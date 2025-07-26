Аморим прокомментировал будущее Санчо, Антони и Гарначо в «МЮ»

Наставник «Манчестер Юнайтед»заявил, что манкунианцы не намерены дешево продавать атакующих игроков

Ранее все три футболиста не полетели с «красными дьяволами» на сбор в США.

«У руководства клуба есть конкретные ценники на этих игроков. Если предложения не будут соответствовать этим ценникам, то они останутся футболистами "Манчестер Юнайтед". В этом нет никаких сомнений.

Если футболисты хотят попасть на чемпионат мира, им необходимо играть. Я доволен этим, потому что в таком случае у меня будет больше возможностей. Если им придется бороться друг с другом за право играть, для меня это идеальный вариант», — сказал Аморим на пресс-конференции.

До этого из «МЮ» ушел форвард Маркус Рашфорд, который отправился в «Барселону».