ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель ВердеЦСКА привозит талант из Аргентины. Чем Лионель Верде приглянулся «армейцам»?
    Все новости спорта

    Аморим прокомментировал будущее Санчо, Антони и Гарначо в «МЮ»

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что манкунианцы не намерены дешево продавать атакующих игроков Джейдона Санчо, Антони и Алехандро Гарначо.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    Ранее все три футболиста не полетели с «красными дьяволами» на сбор в США.

    «У руководства клуба есть конкретные ценники на этих игроков. Если предложения не будут соответствовать этим ценникам, то они останутся футболистами "Манчестер Юнайтед". В этом нет никаких сомнений.

    Если футболисты хотят попасть на чемпионат мира, им необходимо играть. Я доволен этим, потому что в таком случае у меня будет больше возможностей. Если им придется бороться друг с другом за право играть, для меня это идеальный вариант», — сказал Аморим на пресс-конференции.

    До этого из «МЮ» ушел форвард Маркус Рашфорд, который отправился в «Барселону».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» снова победят?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Первая победа «Динамо» в сезоне?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Спартак» и «Балтика» забьют друг другу
  • «Спартак» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ян — Макги
  • Бои
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Митчелл
  • Бои
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Факел — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры