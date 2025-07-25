Мостовой: ЦСКА будет не хватать интеллекта Файззулаева

Бывший капитан сборной Россиисчитает, что уход полузащитникастанет потерей для московского ЦСКА.

«Для Аббоса однозначно хорошо, что уходит в "Башакшехир". Ему нужно получать европейский опыт — то, чего недостаёт нашим футболистам. Он ярко начал в ЦСКА, но потом что-то случилось. Файзуллаев — способный парень.

Может, в Турции он добавит того, чего не хватало в России. Я говорю о мощи и силах. В Европе многие прибавляют в этом. А ЦСКА будет не хватать Файзуллаева, потому что это умный футболист», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Ранее появилась информация, что 21-летний хавбек переберется в турецкий «Истанбул Башакшехир» за 7,5 млн евро, а переговоры находятся на финишном этапе.